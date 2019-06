Máxima preocupación por Isabel Pantoja y su huelga de hambre en 'Supervivientes': lleva dos días son comer Ecoteuve.es 13/06/2019 - 18:00 0 Comentarios

Omar Montes se interesó por ella y le ofreció piña: "Te va a sentir gloria bendita"

Isabel Pantoja pasa por sus horas más bajas en Supervivientes. A la espera de su reencuentro con su hija Chabelita (ella no lo sabe), la tonadillera ha preocupado a sus compañeros porque lleva dos días sin comer. Ya el martes rechazó comerse un trozo de pizza y, en su lugar, escoger leña.

Su exyerno Omar Montes ha sido quien se ha percatado de su estado. "Brother, te lo juro. Isabel lleva dos días sin comer. Yo creo, si tu quieres, abrirle una piña y darle un cacho", propuso el cantante a Colate, el encargado de suministrar los alimentos durante la mayor parte del concurso: "Pregúntale antes si quiere, porque la piña no le gusta mucho. Le sienta mal".

Con estas, el 'superviviente' fue a proponérselo a una débil Pantoja: "Isabel, te abro la piñita y te doy un pedacito grande, que llevas dos días sin comer y te va a sentar gloria bendita. ¿Qué opinas?". "Isabel lleva dos días, dos, sin comer. Que no es uno ni uno y medio. Entonces he dicho 'vamos a abrir la piña que si no a esta mujer la va a pasar algo".

"Me alimenta más a mí verte a ti comer que comérmelo yo", seguía insistiendo Omar ante la negativa de la artista. "No puedes estar así que vas a caer enferma".