Paulina Rubio se emociona en 'La Voz Senior' al recordar a su abuela: "Gracias a ella soy quien soy" Ecoteuve.es 13/06/2019 - 12:41 0 Comentarios

La coach abrió su corazón mostrando a sus aspirantes una fotografía de su ser querido

La Voz Senior cerró su la fase de Asaltos este miércoles en Antena 3 con Antonio Orozco y Paulina Rubio eligiendo a sus semifinalistas. Precisamente, la mexicana regaló uno de los momentos más tiernos de la edición al emocionarse recordando a su abuela.

"Yo hoy venía con la idea de hablarles de algo muy personal", empezaba diciendo a los aspirantes de su equipo. "Ustedes me recuerdan muchísimo a un alma que ya no tengo y que se fue. A mí ella me dio mucha fuerza y alas, y gracias a ella soy quien soy".

Después, les mostró una fotografía suya: "Esta es una foto de mi abuela. Siempre quiso tocar el piano y cantar, era mezzosoprano. Y no lo realizó. Para ella que yo me realizara fue un sueño", dijo muy emocionada Paulina.

Estos son los semifinalistas de 'La Voz Senior'

Los Asaltos de La Voz Senior han llegado a su fin y ahora, damos paso a la Semifinal del programa. Ocho han sido los talents que han logrado su plaza en la siguiente fase, dos de cada equipo, durante dos programas de Asaltos llenos de emociones y decisiones muy complicadas por parte de los coaches.

Equipo Paulina Rubio: Adriana Ceballos y Xabi Garriga

Equipo Antonio Orozco: Juan Mena y Marcelo Gómez

Equipo David Bisbal: Ignacio Encinas y Blanca Villa

Equipo Pablo López: Helena Bianco y Enriqueta Caballero