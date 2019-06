El sexo y su descapotable calientan una cita 'First Dates': "En el capó y el maletero se puede empotrar bien" Ecoteuve.es 13/06/2019 - 11:13 0 Comentarios

Javier quiso "romper el hielo", pero Patricia acabó con "calores" en el restaurante de Sobera

First Dates regresó este miércoles a Cuatro con nuevas citas después de descansar a comienzo de semana por el fútbol. Patricia y Javier fueron los protagonistas de una de las cenas más subidas de tono, pese a no tener demasiadas cosas en común.

"Mi intención no era ponerla tonta sino romper el hielo", Con estas intenciones, este chico de 29 años sacó el tema del sexo. "Yo en mi tiempo libre, playa. Playita. A tomar el sol. Cuando no estoy muy bien me voy a una calita con mi descapotable y se me pasa todo", dijo primero a lo que ella soltó: "Oye, pues a mí los descapotables me encantan".

"Lo que pasa que para hacer el amor son muy incómodos. Pero lo bueno es que tiene buen capó y buen maletero y ahí se puede empotrar bien", dijo Javier provocando la risa de Patricia. "Es muy como yo, le gusta dar candela. Eso me ha encantado. Me ha entrado hasta calor y todo", contó ella luego a las cámaras.

Patricia, a Javier en 'First Dates': "Eres un salvaje en la cama"

El tema del sexo siguió presente cuando la madrileña lamentó que "echaban poca cantidad" de comida en los platos. "Yo lo prefiero. Ten en cuenta que luego hay que hacer el amor bien fuerte. Con la tripa llena no, mal asunto", volvió a arrancarse él. "Yo creo que tú eres un poco salvaje en la cama", afirmó ella riéndose. "Cuando vaya por Torrevieja, si quieres te doy un toque".

Finalmente, aunque Patricia sí quiso tener una segunda cita, Javier se negó porque físicamente no era "su prototipo de chica". "Por mi parte nos vamos a dar una vuelta por Torrevieja a cenar juntos y quien sabe si acabamos en la playa 'descapotaos".