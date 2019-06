El dardo de Candela Peña a Pablo Motos desde 'La Resistencia': "Fue un brasas" Ecoteuve.es 13/06/2019 - 11:01 0 Comentarios

La actriz se quejó de que el presentador de 'El Hormiguero' se metiera con ella

La catalana contestó abiertamente a las preguntas del sexo y el dinero

David Broncano recibió este miércoles la visita de Candela Peña. La actriz acudió a La Resistencia para hacer la última entrevista promocional de Hierro, nueva serie de Movistar+ que protagoniza. La intérprete catalana entró al trapo de todas las bromas del cómico y terminó respondiendo sin tapujos a sus dos preguntas más comprometidas.

Pero antes, el presentador se mostró interesado por cómo había sido su intervención El Hormiguero: "Como quiero que tu experiencia de usuario como invitada aquí sea buena, ¿qué te han hecho allí para no repetirte las mismas cosas y que te lo pases bien?", le preguntó Broncano, que no vio venir la respuesta de su entrevistada.

"Se metieron un montón conmigo, que si era marimandona...", empezó diciendo antes de que el humorista la interrumpiera. "¿Pablo [Motos]? Pero qué dices si Pablo es como Vicente Ferrer... ¿Se metió contigo Pablo?", preguntó sorprendido el jienense. "Insistió mucho en que era marimandona, que era pesada, que mi carácter no se qué... Fue un brasas", aseguró Peña causando una gran sorpresa en el público.

No pienso poner lo que se ha dicho sobre Pablo Motos y @El_Hormiguero porque en este programa se respeta y se profesa una fe ciega sobre todo lo que ocurre en ese templo del entretenimiento. — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 12 de junio de 2019

"Entonces, no me meto contigo para no repetirnos", le dijo Broncano al tiempo que ella le corregía. "Te puedes meter conmigo, pero en otro sentido. No me digas: 'Eres fuerte, eres mandona, tienes carácter...", le respondió. "Jugaré a la amabilidad y la concordia", bromeó el presentador mientras ella le pedía caña.

Candela Peña se moja con la pregunta de sexo y dinero

Candela Peña volvió a sorprender a todos minutos más tarde, cuando Broncano le hizo las "classic questions": "¿Cuánto dinero tienes en el banco?" y "¿Cuántas veces has tenido sexo en el último mes?".

La actriz aseguró que está en 'números rojos' porque le debe 40.000 euros a su madre y 8.000 a su amigo 'El Juli'. Fue entonces cuando lanzó una pullita a Movistar+: "A ver si se enrollan y me pagan mejor la segunda temporada de Hierro, porque la primera...", se quejó ante las risas del cómico. "Es que una artista de mis características debería ya tener un buen sueldo, ¿no?", insistió.

Finalmente, Candela Peña respondió a la cuestión sexual: "Refregamiento tuve el domingo pasado. Si el pájaro está en el nido, follas más. Pero ahora... pájaro se fue. Pero el domingo si tuve refregamiento y luego sí pinché", contó entre risas la catalana, que resumió su historial en "dos coitos, un petting y yo sola también".