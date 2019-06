Willy Bárcenas explica por qué rechazó ir a 'Supervivientes' a razón de 15.000 euros por semana Ecoteuve.es 13/06/2019 - 9:17 0 Comentarios

Willy Bárcenas y Antón Carreño, dos de los miembros de Taburete, acudieron este miércoles a El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo discográfico.

El cantante, hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP, respondió a varias preguntas de Pablo Motos le sobre su situación familiar.



El presentador también le preguntó por la oferta que recibió de Supervivientes hace unos años. "Cuando se me propuso no existía Taburete y ahí sí hubiera ido como hijo de Bárcenas, pero yo no quiero eso. No quiero la fama fácil. Me ofrecieron mucha pasta, estaba pelado y, no niego, lo pensé", explicó Willy. Pablo Motos le pidió una cifra aproximada. "Eran semanales y pasaba de los 15.000. Luego lo analizas y dices: como entre aquí no salgo nunca".