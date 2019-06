Alfred ('OT'), en las 'Sesiones' de Movistar+: "Inspiro a mis fans con mis secretos y mis rarezas" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 14:58 0 Comentarios

La plataforma lanza un avance de la entrevista y las canciones de su 'concierto'

El viernes 14 de junio, Sesiones Movistar+ recibe la visita del joven cantautor Alfred García, que ofrecerá un concierto en directo con toda su banda y en el que los fans han podido elegir, a través de las redes sociales de Movistar+, el orden del repertorio y el cover final, una versión de Protagonistes de Paul Vallvé.

El popular artista, que ha colgado el sold out prácticamente en todos los conciertos de su actual gira, hablará con el presentador Arturo Paniagua sobre su paso por OT 2017, sobre la fama y también adelantará algún pequeño detalle del que será su segundo disco de estudio.

"Siempre he intentado inspirar a la gente a través de mis secretos y mis rarezas. Hago música para aquellos que se sienten identificados con pocas cosas y sientan lo mismo que siento yo", afirma el catalán en su entrevista con el periodista.

<p><p>

El listado de canciones que interpretará Alfred

Volver a empezar, Wonder, De la Tierra hasta Marte, Londres, Let me go, Protagonistes y La ciudad, son las canciones que interpretará en este concierto tan especial.

Sesiones Movistar+ se emite los viernes a las 22:00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31) y también se puede ver en el servicio bajo demanda de Movistar+. Además el sábado 15 junio a las 00:00h y a las 9.30h, y el domingo 16 de junio a la 01.20h se podrá volver a ver en #0 de Movistar+ (dial 7).