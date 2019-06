Albert Espinosa anuncia la fecha exacta de su muerte: "Lo tengo calculado" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 14:33 0 Comentarios

El escritor reapareció en TV3 un mes después de su emocionante entrevista en 'El hormiguero'

Aunque hace unas semanas el escritor Albert Espinoa afirmara en El hormiguero que esa era su "última entrevista", este lunes ha reaparecido en Al cotxe, programa en el Eloi Vila charla con sus invitados durante un trayecto en coche por Barcelona. Allí presentó su libro Lo mejor de ir es volver.

Espinosa volvió a hablar sobre su corta esperanza de vida, ya que como dijo a Pablo Motos, los médicos le dijeron que sus 50 años serán como los de 90 de una persona sana debido a las sesiones de quimioterapia.

Sin embargo, lo que realmente impactó fue que se atrevió a dar la fecha exacta de su muerte. "Lo tengo calculado, me moriré el 23 de abril de 2023", dijo haciendo referencia al día del libro y de Sant Jordi en Cataluña.

El ingeniero industrial, que ahora tiene 46 años, explicó los proyectos que quiere llevar a cabo hasta entonces: "Escribir tres libros, hacer una serie de televisión que necesito hacer y una película para despedirme de los medios".

"Yo hijos no tendré. Mi tipo de cáncer se hereda en un 99% de los casos. Es complicado por los padres de niños con cáncer. En la serie no salían padres de niños con cáncer. No me atrevía", dijo sobre la exitosa Pulsera Rojas.