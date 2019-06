El feo de Cepeda ('OT') a una periodista de TVE: "Esa pregunta no la voy a responder" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 13:56 0 Comentarios

El triunfito se negó a contestar a una duda estrictamente musical de una seguidora

Cepeda ha vuelto a colocarse en el centro de todas las críticas después de la lamentable actitud que tuvo este martes con una periodista de RTVE. El concursante de OT 2017 acudió a un espacio de PlayZ, la plataforma digital de la cadena pública, al que fue invitado para promocionar la reedición de su primer disco.

El gallego fue entrevistado para la web de RTVE tras visitar el plató de La Mañana de La 1 y después de responder a las cuestiones de la presentadora, ésta se dispuso a leer las dudas que querían trasladarle algunos de sus fans a través de las redes sociales.

Lea también: Cepeda incendia Twitter al pedir un cartel para su gira de conciertos: "Mi intención no era pedir trabajo gratis"

Sin embargo, parece que el triunfito se encontró con ciertas limitaciones a la hora de abordar algunas de las cuestiones: "De las nuevas canciones, ¿cuál fue la primera que compusiste y cuál la última?", leyó la periodista mientras a Cepeda se le torcía el semblante.

"¿Por qué? ¿Por qué quieren saber eso? Qué más da, no importa el orden, importa lo que digan, si lo vivís como vuestro", respondió serio el exconcursante del talent de TVE al tiempo que la presentadora le advertía de que era algo estrictamente musical que se preguntaba una de sus seguidoras. "El orden no, no lo voy a contestar", insistió Cepeda, que terminó dándole a la pregunta más importancia de la que tenía.

El fragmento fue compartido por la cuenta oficial de PlayZ en Twitter y enseguida se generó una gran avalancha de críticas hacia el gallego por su injustificada actitud con la periodista. Arturo Paniagua, presentador de Movistar+, ha sido uno de los últimos en reprochar a Cepeda su gesto recordándole que todavía tiene "mucho que demostrar".

Tal ha sido el revuelo que Cepeda ha tenido que aclarar en su cuenta oficial de Twitter por qué se negó a responder a la pregunta: "Según el orden de composición se pueden saber muchos aspectos de mi vida privada que evidentemente no me apetece contar y la pregunta tenía ese fin. Pueden seguir insultando y faltando al respeto que yo seguiré escribiendo para la gente que quiera escuchar", aseguró.

Me dice un artista con un solo disco (y todo por demostrar) que no me responde a una pregunta y no tenemos nada más de qué hablar. No solo es importante lo que cuentan las canciones, en el relato del artista también es importante el cuándo, el cómo y él por qué. CONTEXTO — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) 12 de junio de 2019

Solo un mal compañero dejaría tirado a otro que le trata con total educación en pleno directo.

Uno hace las preguntas y otro responde, esa es la única diferencia. Se llama trabajo en equipo https://t.co/chlPWe5N3J — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) 11 de junio de 2019

con lo bien que hubieras quedado con un "uy pues no me acuerdo jaja" pero nada, tienes que ser el notas de internet una vez más, grande cepeda https://t.co/QGPBAb2RSK — Ricky (@RickyEdit) 12 de junio de 2019

Qué cuesta responder una pregunta de TUS FANS. Como si fuera una pregunta comprometida ??????????? — Juste ? (@ArnauJuste) 11 de junio de 2019

CÓMO SE PASA LA PEÑA CON LAS PREGUNTAS — indiescabreados (@indiescabreados) 12 de junio de 2019

Si es que van a pillar. — albayvalle (@albayvalle) 11 de junio de 2019

Pero este quien se cree que es????? — Adrian GC (@adriaan21_) 11 de junio de 2019

Importa, importa de cojones. Es como la primera peli de un director, o el primer capítulo de una serie.

El primer tema de un disco ayuda a entender las bases y como evolucionan. Si no le importa igual es porque no las valora realmente o directamente ni las ha compuesto. — ServenCow ???????? #SaveDaredevil (@RealServentesio) 12 de junio de 2019

El problema no es que haya sido borde. El problema es que no tiene ningún motivo para no contestar, aparte de que no sepa qué contestar, claro. — Xuncu (@Maitotex) 12 de junio de 2019