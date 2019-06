'Masterchef' expulsa a Samira y Carlos indigna a todos por su "falta de compañerismo": "Das vergüenza" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 12:35 0 Comentarios

El talent culinario de TVE eligió este martes a sus cinco semifinalistas

Masterchef emitió este martes la última gala del talent antes de la gran semifinal. La séptima edición del programa llega a su fin y lo hace con una tensión entre los aspirantes que no hace sino crecer. Carlos se ha erigido como el 'villano' de la temporada y en la última entrega del concurso volvió a cobrarse una nueva víctima: Samira.

La joven resultó expulsada de Masterchef tras vivir momentos de gran tensión con su compañero, al que muchos fans del talent calificaron de "soberbio" y "mal compañero". Samira perdió la batalla contra el sevillano y Teresa en la prueba de eliminación y tuvo que abandonar para siempre las cocinas del programa.

Al último reto de la noche llegó Samira después de perder una prueba de exteriores por equipos en la que saltaron las chispas. Carlos llegó a señalar a su compañera durante el veredicto -tras gritarle durante la elaboración de los platos- afirmando que a pesar de que lo da todo "en vez de sangre tiene horchata" en el cuerpo.

"Me da pena que un compañero me diga eso cuando sabe que doy todo de mí", se defendió Samira al tiempo que los jueces se ponían del lado de Carlos en una maniobra que no sentó nada bien a los espectadores del talent.

Durante la prueba de grupos, Carlos se dedicó también a pinchar a Valentín con el objetivo de intentar llevarlo al límite. Tanto fue así que Aleix tuvo que salir en su defensa separando al sevillano del lugar en el que se encontraba el madrileño. "Déjale que está hablando con Jordi", le dijo más tarde Aitana evidenciando también su hartazgo con el andaluz.

Esta no es la primera vez que Carlos se lleva el odio de los seguidores del formato. Hace unas semanas, provocó la expulsión de Laly al darle un consejo que terminó arruinando su elaboración. "Estoy jugando mis cartas. Como me ha preguntado, le digo que va mal cuando va bien, pero como soy un poco tramposo en el juego y se me había adelantado...", llegó a reconocer.

