Mila Ximénez acepta la oferta que le estaba "quitando el sueño": ¿Concursante de 'GH VIP'? Ecoteuve.es 12/06/2019 - 12:10 0 Comentarios

Jorge Javier Vázquez desvela que su compañera "ha dado un paso adelante"

"Menuda responsabilidad", ha dicho el presentador, que ha "animado" a la colaboradora

"Algo le pasa a Mila Ximénez. ¿Qué te pasa?", preguntó Jorge Javier Vázquez a su compañera segundos antes de terminar Sálvame este martes por la tarde. Se inició entonces una misteriosa conversación en clave en la que el público no pudo entender nada.

"¿Tienes anhelos, ilusiones o esperanzas? ¿En general tienes ganas?", se interesó el presentador. "Si te cuento lo que tengo en general. A veces tengo más en general y otras más en particular", continuó ella. Esta conversación indescifrable continuó. "Estás rara, pero también es la época. Mañana vamos a tener una conversación privada Mila y yo", concluyó Jorge Javier antes de cerrar el programa.

Jorge Javier: "Mila Ximénez ha aceptado una oferta que le estaba quitando el sueño"

Este miércoles, el presentador desvela una información en la revista Lecturas que podría estar relacionada con esa conversación de besugos que mantuvieron en Sálvame.

"Hablo con Mila el sábado y me dice que ha decidido dar un paso adelante y aceptar una oferta que le estaba quitando el sueño. Menuda responsabilidad", escribe el presentador en su blog. "La he vuelto a llamar. Y no para quitarle la idea de la cabeza, sino para animarla".



Nada se sabe, por el momento, de esa misteriosa oferta pero bien podría estar relacionada con el futuro de Mila Ximénez en Telecinco. Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez comenzó a animar a Mila para que aceptase entrar en septiembre en la casa de GH VIP. ¿Habrá decidido la colaboradora fichar por el conocido reality?



Otra posibilidad más radical, aunque parece menos probable, es que la colaboradora hubiese decidido dejar Sálvame. "La estabilidad está muy bien, pero, de vez en cuando, hay que ponerle una guinda", escribe Jorge Javier. ¿Y si Mila hubiese decidido marcharse, como Carmen Borrego, a Viva la vida, el programa que ahora dirige Raúl Prieto, exdirector de Sálvame?