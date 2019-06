Jorge Javier, dispuesto a todo para que Isabel Pantoja llegue a la final de 'SV': "Hasta circuncidarme otra vez" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 12:02 0 Comentarios

El presentador del reality de Telecinco apoya incondicionalmente a la tonadillera

Isabel Pantoja es la estrella absoluta de Supervivientes 2019. Sin embargo, sus continuas amenazas con marcharse y su poca participación en los juegos de recompensa están terminando por hartar a los espectadores del reality de Telecinco. Pero lo cierto es que la artista continúa en Honduras y ya sueña con llegar hasta el final.

Quien está dispuesto a todo para que eso ocurra es Jorge Javier Vázquez. El presentador ha desvelado en su blog de Lecturas que haría "lo que sea" para que Pantoja llegue a la final: "raparme el pelo, hacer el pino puente sin manos, presentarme a Eurovisión, e incluso volverme a circuncidar".

La última vez que Isabel afirmó que quería marcharse fue en la gala del pasado jueves. "Yo ya no quiero seguir aquí, quiero marcharme, lo pido con todo mi corazón. Por favor, no salvarme. Yo ya quiero estar en mi casa. No puedo más, Jorge, no puedo más. Os lo suplico, lo digo de corazón.

La promesa de Jorge Javier a Isabel Pantoja

"Dábamos por sentado que esa sería su última noche", escribe Jorge, prácticamente rendido: "Entendí que, llegado el momento, tampoco debía presionarla en exceso para que siguiera. Si esa era su decisión poco podría hacer yo (...) No olvidemos que es una folclórica y que lleva al extremo sus dramas y sus sinsabores".

Pero, recordemos, que en esa gala, el presentador tuvo que entrar en acción para evitar que abandonara y terminó haciendo una sorprendente promesa: "Tú no te preocupes que si la audiencia te salva, yo me comprometo a ir a la isla a pasar una noche contigo. Incluso dos o tres". Finalmente, Pantoja fue salvada y Omar recordó a Isabel que Jorge Javier iba a venir a la isla.

Y es que, según sigue diciendo el presentador en su blog, los espectadores se han olvidado de "la dimensión" que tiene la participación de la artista en Supervivientes. "Le hemos dado naturalidad cuando televisivamente es un hecho histórico sin precedentes", termina Jorge.