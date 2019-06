El brutal enfado de Risto Mejide con Mediaset: "Me parece una vergüenza que nadie nos haya apoyado" Ecoteuve.es 12/06/2019 - 10:32 0 Comentarios

El presentador de Cuatro muestra su enfado con el resto de rostros del grupo

Risto Mejide abrió el programa del lunes de Todo es mentira destacando la poca atención mediática que recibió la emisión de su especial Informe TEM: Las cloacas del periodismo. Un día después, en esta misma línea, el presentador ha criticado a sus propios compañeros de Mediaset por la falta de apoyo que le han brindado.

El catalán denunció ante las cámaras de Cuatro las represalias que algunos señalados en su reportaje, como Eduardo Inda o Alfonso Rojo, han tomado contra él en las últimas horas. "Hoy han sacado en OKDiario que yo tenía contratado a un detective para darle la hostia definitiva a Inda", afirmó Mejide haciéndose eco de un titular del digital que el tertuliano dirige.

Lea también: El zasca de Risto Mejide a Inda tras llamarlo onanista: "Yo no hago felaciones a nadie cuando trabajo"

Acto seguido, se lanzó a contestarle: "Eduardo, primero no necesito contratar a nadie, porque este programa cuenta con una nómina de periodistas de primer nivel que realizan las investigaciones que hagan falta. La hostia definitiva no te la doy yo, te la estás dando tú mismo", afirmó Risto añadiendo que solo utiliza lo que Inda le da "para tumbarle una vez más".

Pero la cosa no quedó ahí y el presentador quiso lanzar un mensaje más: "Esto va para mis compañeros de cadena: Me parece una vergüenza que 48 horas después del Informe TEM, de que haya sido acosado por los compañeros de Eduardo Inda, de haber sido insultado por Alfonso Rojo, y de que se me haya difamado de esa manera, ni una sola voz de Mediaset, ni una, nos haya mostrado el más mínimo apoyo. Estamos solos en esto. Esto va para todos", concluyó evidenciando su enfado con otros programas del grupo por no haberse hecho eco de lo que contó en su reportaje.

El dardo en directo de Risto Mejide a Carme Chaparro

El cabreo de Risto Mejide era real y lo terminó pagando con Carme Chaparro, su sucesora en la parrilla de Cuatro. El catalán dio paso a su compañera al tiempo que esta le explicaba todos los temas que iba a tratar en Cuatro al Día.

"A esta hora seguro que a Pedro Sánchez le asfixia el nudo de la corbata mienta mientras que al presidente al que echó, Rajoy, lo único que le preocupa es si el agua está fría o no. La imagen del día no tiene desperdicio como la cara que ha puesto Rivera al encontrarse con Pedro Sánchez, todo un poema. Enseguida", anunció la periodista antes de que Risto le soltara una pullita. "Vaya, y yo que tenía la esperanza de que hablarais del Informe TEM", le reprochó el catalán.