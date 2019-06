La confesión de Marhuenda en el 'funeral' de Sardá en #0: "Era un pijo-progre con más éxito que yo con las mujeres" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 19:17 0 Comentarios

El tertuliano sorprendió al periodista catalán en 'El cielo puede esperar'

Movistar+ emitió este lunes una nueva entrega de El cielo puede esperar, formato en el que varios personajes famosos acuden a su propio funeral. Tras experimentar su ficticia muerte, el protagonista de cada programa es testigo directo del homenaje que le rinden familiares y amigos. Este 10 de junio era el turno de Xavier Sardá.

Tras ser aniquilado por unos marcianos mientras tocaba el saxo, Sardá accedió al limbo desde el que pudo escuchar lo que decían de él sus allegados. Nadie se quiso perder la cita: Boris Izaguirre, Mariano Mariano, Gemma Nierga o Ramoncín fueron algunos de los asistentes al entierro. Sin embargo, la presencia de Francisco Marhuenda fue la que más sorprendió a los espectadores.

El periodista quiso estar presente en el funeral de su compañero de debates políticos e ironizó con la relación que mantienen. "Que nadie se asuste que no voy a hacer una tertulia ni mirar en Wikipedia que es lo que hacemos los tertulianos profesionales. Lo bueno es que hoy me libro de que Sardá me interrumpa", bromeaba mientras el catalán se reía a carcajadas.

"Para mí era como un niño grande, gamberro, que antes de cada programa me decía 'vamos a montarla'. Éramos buenos amigos, me deja un gran vacío porque al pelearme con él nunca te enfadabas", recordó Marhuenda, que confesó no poder vivir sin él. "No sé cómo voy a ir a La Sexta Noche este sábado, voy a sentir el vacío de no verlo ahí de frente. Te echaré mucho a faltar, seguiré pensando que eras el progre perfecto simpático, inteligente, rico, y con más éxito que yo con las mujeres".

Tras acabar su discurso, Sardá confirmó que a pesar de sus piques ideológicos, mantiene una buena amistad con él. "Es cierto que con Marhuenda nos arañábamos dialécticamente, nos poníamos nerviosos de verdad en las tertulias, pero cuando llegaba la publicidad, quizá los primeros 30 segundos íbamos cada uno por nuestro lado, pero después nos preguntábamos por nuestra vida. La verdad es que teníamos una relación muy óptima", sentenció.