El dardo de Jorge Javier al Pequeño Nicolás en directo: "Si te van a condenar y vas a ir a la cárcel" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 19:11 0 Comentarios

El exconcursante de 'GH VIP' se cuela en 'Sálvame' tras ser vetado en 'Todo es mentira'

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, se ha colado en Sálvame este martes por sorpresa después de ser 'vetado' en Todo es mentira por un presunto "conflicto de intereses'. El joven ha aprovechado que estaba en Telecinco para conceder unos minutos de oro a Jorge Javier Vázquez.

"¿Podemos hablar del rey emérito?", preguntaba el presentador a David Valldeperas, que dirigía el programa, a lo que el Pequeño Nicolás insistía en que podía llamar en directo al rey Juan Carlos si lo deseaba. "No, no. A mi no me metas en líos", zanjaba Jorge.

Nicolás alardeaba después de su nueva faceta como político y que presidía el partido Influencia Joven. Sin embargo, entre broma y broma, Jorge Javier lanzaba un sutil dardo al exconcursante de GH VIP: "Pero si te van a condenar y vas a ir a la cárcel...". "¿Quién ha dicho eso? Pero si llevo ocho juicios ganados", se defendía él.

"En alguno seguro que caes", volvía a decir Jorge después de que Francisco Nicolás afirmara que le quedan pendiente dos juicios: "Parece que te apetece que los pierda". Por último, el que presunto excolaborador del CNI reprochaba a Jorge que no le saludara en Fitur. "Tampoco nos conocemos mucho", espetaba el comunicador.