Televisión Española anuncia el regreso de 'OT': "Volvemos a abrir las puertas" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 17:24 0 Comentarios

Tinet Rubira confirma que la maquinaria del talent de Gestmusic vuelve a ponerse en marcha

TVE ha anunciado este martes la vuelta de Operación Triunfo. Lo ha hecho a través de un mensaje en la cuenta de Twitter del departamento de comunicación de la cadena pública, que ha sido refrendado después por Tinet Rubira.

"La Academia de OT volverá a abrir sus puertas", reza el texto del mensaje. "Atentos: muy pronto os contaremos novedades sobre la nueva edición del talent musical de más éxito de la televisión". "Nos ponemos otra vez en marcha! Gestmusic y TVE, con más ganas que nunca", ha escrito el cerebro del talent.

El mensaje no ha hecho más que confirmar lo que dijo hace unos meses Eladio Jareño, director de TVE, cuando indicó que el programa no desaparecía de la cadena y que no necesariamente tenía que regresar en septiembre, sino que podría estrenarse en cualquier momento de la temporada que recordó que va "desde septiembre de 2019 a junio de 2020".

De la idea del descanso, las palabras de Jareño y a los tiempos que se manejan, todo hace indicar que Televisión Española y Gestmusic barajan enero de 2020 para el regreso de Operación Triunfo.

OT 2018 cerró sus puertas