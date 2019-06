Wyoming se hace eco en 'El intermedio' de la sequía sexual de Isabel Pantoja: "VOX tiene más pretendientes" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 13:14 0 Comentarios

El presentador de 'El intermedio' bromea con la tonadillera tras el cruce de mensajes entre Valls y de Quinto

Con el huracán Pantoja todo es posible, hasta ver a Wyoming hacer un guiño en La Sexta a una de sus conversaciones que más ha dado que hablar en las últimas horas en Supervivientes. La tonadillera desveló a Mónica Hoyos que llevaba nueve años sin mantener relaciones sexuales.

Pero, ¿por qué ha bromeado el presentador de El intermedio sobre la vida sexual de Pantoja? Pues bien, el programa hablaba sobre el conflicto interno que se ha desatado en Ciudadanos después de que la formación naranja tuviera un "encuentro de cortesía" con VOX en la Comunidad de Madrid.

"Vamos a ver, yo para conocer a alguien no quedo en un hotel", ha dicho Wyoming con su particular humor resaltando después los "frutos" de la citada reunión: "Solo un día después, ustedes ya han acordado votar que Vox tenga un puesto en la mesa de la asamblea".

Esto ha provocado que Manuel Valls mostrara su "gran preocupación" a través de un tuit, que ha sido contestado por el diputado de Cs y exvicepresidente de Coca Cola, Marcos de Quinto, preguntándole si no le preocupa el "coqueteo" del PSOE con Bildu en Navarra y con los "blanqueadores del chavismo" a nivel nacional.

¿Y no te preocupa que el PSOE coquetee con Bildu en Navarra? ¿O que anti-capitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio? ¿Normalidad democrática? https://t.co/eDUwt7KS6H — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 9 de junio de 2019

Wyoming comenta la sequía sexual de Pantoja: "Es dramático"

"Señor De Quinto, esté de acuerdo o no con Valls él se queja de un problema que está en Ciudadanos. No puede responderle con lo que hagan las demás formaciones. Puestos así, podría haberle preguntado si no le preocupa el cambio climático, el aceite de palma o algo más drmático, que la Pantoja haya confesado que lleve nueve años sin relaciones sexuales... Yo más", dijo Wyoming.

"Señores políticos, ¿nos hemos vuelto locos? Hemos llegado a un punto en el que Vox tiene más pretendientes que la Pantoja", concluyó con humor el presentador.