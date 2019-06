Eva Isanta abandona 'Got Talent' y es sustituida por Dani Martínez: "Al fin y al cabo, soy actriz" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 13:01 0 Comentarios

La protagonista de 'La que se avecina' abandona el concurso de Telecinco

No tiene rival en rapidez e ingenio, sentido del humor, capacidad de improvisación y en conseguir la carcajada del público. Ahora, Dani Martínez tendrá ocasión de demostrar su talento en una nueva faceta: valorando las actuaciones de los concursantes de Got Talent España' junto a Edurne, Risto Mejide y Paz Padilla en el jurado de la nueva edición del programa. La incorporación de Dani Martínez será una de las principales novedades de la quinta temporada del concurso, que esta semana comenzará a realizar sus castings presenciales en diferentes ciudades de España.

El presentador y cómico leonés se ha mostrado entusiasmado con este nuevo reto: "Llego a un programa del que soy muy fan. Got Talent es un buque insignia del entretenimiento a nivel mundial y me hace muchísima ilusión compartir mesa y programa con gente a la que admiro", empieza diciendo.

"Llego con ganas de aprender, de dejarme llevar por el talento de la gente y, sobre todo, de divertirme. Aunque el público va a ver al Dani que siempre ha visto, este formato consigue que la gente descubra otras caras de los miembros del jurado que no conocen y estoy seguro de que no voy a ser una excepción. Será divertido y emocionante", reflexiona.

Eva Isanta dice adiós a Got Talent un año después

Por su parte, Eva Isanta, que formó parte del jurado en la cuarta temporada del concurso, ha explicado los motivos por los que ha decidido no continuar: "Got Talent España ha sido para mí un proceso personal y profesional muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Me ha permitido mostrarme ante el gran público tal y como soy y no como un personaje de los que suelo interpretar. Al fin y al cabo, yo soy actriz", ha valorado.

"Estoy muy satisfecha de mi experiencia en el programa, de haber abierto nuevas puertas y de haber compartido emociones vitales con profesionales maravillosos; he descubierto que un jurado es algo tan vivo como el talento. Soy muy fan de Dani y le deseo lo mejor. Gracias a la gran familia de Got Talent España por haberme dado esta oportunidad. ¡Y suerte para todos en esta nueva etapa!", concluye.