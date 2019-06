El inesperado comentario de Pablo Motos sobre el físico de Quique San Francisco: "Parece que te han cagado" Ecoteuve.es 11/06/2019 - 12:45 0 Comentarios

El presentador sorprendió al actor con un 'zasca' nada más verle en 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Quique San Francisco. El actor acudió a El Hormiguero para promocionar Follow San Francisco, un nuevo docureality sobre su vida que emite Flooxer, el canal de streaming de Atresmedia.

Antes de comenzar la entrevista, el presentador y el invitado ya estaban en boca de todo el mundo por un comentario que lanzó el primero sobre el segundo nada más verle. "Parece que te han cagado dos veces y te han vuelto a vomitar", le soltó Motos a San Francisco mientras le daba la bienvenida al plató de Antena 3.

Lea también: El show de Miguel Ángel Revilla: imita a Glòria Serra ante Pablo Motos

"Estás delgadito...", le dijo a su amigo, que con cierta sorpresa respondió con humor al comentario del valenciano. "Pensabas que la iba a palmar de golpe... y ya ves que no", replicó entre bromas. La complicidad entre ellos estuvo presente durante toda la conversación: "Me han pagado, algo. Menos de lo que debieran, pero sí", contó el actor sobre su participación en el nuevo proyecto de Atresmedia.

"He generado muchísimos miles de euros a lo largo de mi vida. Pero generalmente, todo lo que me entra ya me lo he gastado... y encima lo debo. Siempre he vivido al día. Hay que aprovechar, porque uno nunca sabe cuando le va a llegar el hostión. Me proponen 'bolos' para el año que viene, pero no sé si voy a estar aquí", vaticinó con el humor negro del que siempre hace alarde.

El regalo que San Francisco pidió a El Hormgiuero

"Eres el único invitado que nos pide regalos", desveló Pablo Motos antes de explicar que en su última visita al programa, el actor exigió "una thermomix". "En esta ocasión, me pidió una linterna, un cuchillo y un afilador. Que así a simple vista parece que no es nada, pero ha sido un estacazo tremendo", afirmó el presentador, que añadió a la lista "un vapeador".

"¿Lo querías para fumar drogas?", le preguntó entre bromas Motos que sólo recibió una carcajada por parte del invitado. Finalmente, el valenciano preguntó a San Francisco si tiene miedo de morir. "No, pero sí a morir de forma dolorosa. En cualquier momento podemos irnos, por eso hay que vivir lo mejor que se pueda", reflexionó.