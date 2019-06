Leticia Sabater, de sufrir "bullying" en el colegio a hacerse de oro con la música: "Tengo un millón de euros" Adrián Ruiz 10:19 - 11/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la artista, que 'arrasa' con '18 centímetros papi'

"Los niños me insultaban y me robaban y yo llegaba a casa llorando todas las tardes"

"Salvo el tema gay, seguro que hay algo de VOX que me gusta", asegura

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. En menos de una semana, la catalana se ha colocado en boca de todo el mundo con el lanzamiento de 18 centímetros papi, un nuevo tema musical en el que la artista juega con "el subtexto" para intentar hacerse un hueco en la música urbana. "Como está tan de moda el trap, me decidí por este género. El trap habla de alcohol, sexo, drogas y violencia, no podía hacer un trap light. Para eso mejor que hagas otra cosa", explica a ECOTEUVE.ES.

Cantante, actriz, presentadora... Leticia Sabater se atreve con todo y no tiene reparo en abordar cualquier asunto que se le ponga por delante, ya sea el paso de Isabel Pantoja por Supervivientes o las medidas homófobas que promete cumplir VOX si termina llegando al poder.

No obstante, la showgirl quiere dejar claro que ella se considera apolítica: "Yo trabajo para todo el público y me da igual del partido que sean. Canto encantada para los de VOX, los de Ciudadanos, los del PSOE o del PP. Para todos. Antes sí era del Partido Popular, pero hace como siete u ocho años que no", reconoce.

Leticia Sabater expresa finalmente su deseo de ir a La Resistencia para promocionar su single y lanza un órdago a Broncano: "Me gustaría cantar allí 18 centímetros papi sólo para ver si David está a la altura", dice entre risas antes de responder a este medio las dos preguntas más emblemáticas del humorista: '¿Cuánto dinero tienes en el banco?' y '¿Cuántas veces has tenido sexo durante el último mes?'.

Sigue apostando por su carrera musical y lo hace con otro polémico tema que no ha dejado indiferente a nadie. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿Por qué, Leticia?

Yo empecé esta andadura con un tema picante, que fue Mr. Policeman. Luego saqué algunas en un tono más divertido, pero a mis fans las que les gustan son las picantes y llevaban años pidiéndome que sacara una de ese estilo. No me quedaba más remedio que hacerla y como está tan de moda el trap, me decidí por este género. Y el trap habla de alcohol, sexo, drogas y violencia, no podía hacer un trap light. Para eso mejor que hagas otra cosa.

¿Qué feedback ha recibido de la gente que ha escuchado la canción?

Pues hay de todo. En España hay quien se ruboriza muchísimo cuando oye a una mujer hablar de sexo y es lo que hay. Yo nunca he tenido problema en practicarlo, es lo más normal del mundo. Los que se ruboricen que se vayan a rezar el rosario, a la ópera o a la iglesia.



¿En qué se ha inspirado a la hora de componer 18 centímetros papi?

A mí es que el título me parecía gracioso. Me parece un tema supercontrovertido, porque ya sabía yo que algunos iban a decirme: 'Pues yo tengo 25', 'yo tengo 22', 'pues qué pequeña'... Yo, evidentemente, hablo de la lengua, pero hay un subtexto que... está bastante claro, ¿no? (Ríe) Me ha sorprendido que muchos me digan que les parece poco. ¡Anda, no seáis fantasmas! ¡Que la media en España son 13! En todo caso, que no se preocupen, que el tamaño no importa.

¿Con qué artistas se siente identificada? ¿Quiénes son sus referentes?

Yo escucho mucho tipo de música diferente. Me gusta mucho Anitta, Natti Natasha, Jennifer López, Daddy Yankee, Juan Magán, Lady Gaga, Britney Spears, Madonna... ¡Alaska! Estoy convencida de que a Alaska 18 centímetros papi le apasiona.

¿Con qué artista o grupo le gustaría hacer una colaboración?

Lo he pensado, pero no se me ha ocurrido todavía nadie. No he encontrado aún un artista que sea parecido a mí. Quizá con los de Cómeme el Donut, yo creo que podríamos hacer un temazo que se viralizaría en 'cero coma'.

Alguna vez ha dicho que tuvo una infancia muy complicada. ¿Qué ocurrió?

Me hacían bullying. A esa edad no te das cuenta, pero luego te haces mayor y caes en ello. A veces pienso: '¿Por qué le tenía tanta manía a la etapa del colegio?' Era por eso precisamente. Yo siempre he tenido una personalidad diferente y aunque eso me ha permitido ser artista, en el colegio me pasaba factura. Los niños me insultaban de todas las maneras y yo no terminaba de entender por qué. Yo a los niños los quiero un montón, pero a esas edades no se dan cuenta de que pueden hacer daño. A mí me robaban la bicicleta y tenía que venir mi hermana, que es tres años mayor que yo, poco menos que a partirle la cara a todos. Era desagradable, porque me insultaban a diario y yo llegaba a casa llorando todas las tardes. Mi madre le restaba importancia porque pensaba que eran cosas de niños, pero yo lo pasé fatal.

¿Qué consejo le da a las familias que puedan estar pasando por algo así?

Mi consejo a todos los padres es que hablen con los profesores. Aunque haya cosas que parezcan una tontería, para un niño no lo es. Creo que los profesores tienen que hablar seriamente con los niños que hacen bullying e imponerles un castigo muy severo para que no vuelvan a meterse con nadie. La única manera de que esas pandillas que insultan dejen de hacerlo es poniéndoles un castigo que de verdad les fastidie.

¿Ha vivido alguna situación similar en los últimos años a nivel profesional?

Yo creo que todo aquello me hizo tan sumamente fuerte que al final nunca me han importado las críticas. Yo recuerdo ir primera en audiencias con A mediodía, alegría y aun así tener críticas a punta pala. Las críticas me han acompañado toda la vida. ¿Y sabes por qué? Porque yo he sido una persona que siempre ha hecho lo que le ha dictado el corazón. Y al final, he tenido más apoyo del público que de algún director de cadena. Los haters son cuatro de Internet y no son un reflejo de la calle. Mis conciertos están abarrotados y la gente adora mis canciones. Yo a las críticas no le doy importancia. Que opinen, aunque sea bien.

Alguna vez ha ido a Sálvame y se han hecho muchos chistes sobre su físico. ¿Se ha llegado a sentir humillada?

Sinceramente, me ha dado un poco igual. Siempre me han parecido una tontería los chistes. Yo no soy partidaria de llamar a una persona 'gorda' o 'narizota', pero no le doy importancia. Hay cosas más importantes de las que hablar.

Carmen Borrego ha salido del programa definiéndolo casi que como un infierno. ¿Es tan duro como lo pinta o ha exagerado?

Yo no estoy de acuerdo. Todos conocemos Sálvame y si vas, ya sabes cómo es el programa, así que luego no te quejes. A mí no me ha importado, aunque sí haya pensado que hay cosas más importantes de las que hablar que si estoy más gorda o más delgada o de si mi ojo está para allá o está para acá. Pero al final, yo tengo siempre bastante sentido del humor y no me ha importado.

¿Se animaría a ser colaboradora de Sálvame si se lo propusieran?

No lo sé. Ahora mismo estoy centrada en mi carrera musical y en el cameo que voy a hacer en Vergüenza, la serie de Movistar+.

¿Qué tal ha sido esa experiencia?

Muy bien. Javier Gutiérrez es encantador, generosísimo, simpatiquísimo y la escena que hacemos es de partirte de risa. Yo hago de profesora de gimnasia y es para morirse. Están encantados.



¿Cómo le surgió esa oportunidad?

Me llamaron cuando vieron mi operación de abdominales. Pero yo ya había hecho teatro durante 10 años y había hecho series y telenovelas. He trabajado mucho como actriz, pero desde 2012 he tomado esta andadura musical. Me gusta, he luchado mucho para estar donde estoy y tengo ya muchos temas como para hacer un gran concierto importante. Esto no lo voy a dejar ni por ser colaboradora ni nada. Tengo un par de proyectos en televisión que aun no puedo contar.

¿No nos puede dar una pista sobre ellos?

Uno es el Ven a cenar conmigo de Cuatro en el que me van a juntar con cuatro anónimos, que lo grabaré en verano. El otro no lo tengo firmado pero ahí está. Es en un programa que ya la gente conoce. Y hasta ahí puedo leer.

Hacía mención a esa operación de abdominales que también ha conmocionado a media España. Repito la pregunta: ¿Por qué, Leticia?

¡Imagínate la que se ha liado que he salido hasta en el Daily Mirror! Lo hice porque vivo de mi imagen, tengo que estar bien y cuando vi que me podía poner abdominales de la noche a la mañana me pareció una idea increíble. Me marqué los abdominales de la tripa, me marqué el deltoides y el tríceps del brazo y me puse 300 gramos de grasa en el culito para volver a tener el trasero de alguien de 25 años. Al final soy artista y mis fans tienen entre 27 y 35 años y se fijan en absolutamente todo. Ya te digo yo que a ellos les encanta.

Hace ya tiempo que confesó su especial 'admiración' por Albert Rivera. ¿Qué le parece su relación con Malú?

Pues no me ha sorprendido. Si es la persona que le gusta, pues muy bien. No me da envidia Malú, no... la verdad es que no. Al contrario, me alegro por ella. Si está enamorada y es el chico que le gusta, para nada. Además de que yo a Albert no lo conozco. Coincidí una vez con él en el AVE pero no hablamos porque lo vi al bajar e iba mucho más adelantado que yo. Si llego a verle dentro claro que le hubiera saludado. Me parece un gran político, aunque yo soy apolítica. Que quede claro.

Sin embargo, han salido unas declaraciones suyas en las que critica duramente al PP y a VOX...

Lo he leído pero quiero dejar claro que soy apolítica. Yo no voy a hablar mal de ningún partido. Hay cosas que me gustan de todos los partidos. De todos.

¿Y de VOX qué le gusta?

(Piensa en silencio y se ríe). Pues hijo, es que todavía no te lo puedo decir, porque no estoy bien empapada sobre VOX. Lo que sí sé es el tema gay, que les ponen muchos impedimentos y tal... Yo lo que dije es que eso no me gustaba de este partido, pero seguro que hay algo que me gusta de VOX como me gustan cosas del resto de los partidos.

¿Evita mojarse por miedo a represalias profesionales?

No, no, no es por miedo. Soy apolítica de verdad. Yo trabajo para todo el público y me da igual del partido que sean. Yo canto encantada para los de VOX, como para los de Ciudadanos, como para los del PSOE o el PP. Para todos. Antes sí era del PP, pero hace como siete u ocho años que soy apolítica. Seguro que de VOX encuentro algo que me guste, así que cuando sepa lo que llevan en su programa, lo diré.

¿Qué le está pareciendo el paso de Isabel Pantoja por Supervivientes?

A mí la Pantoja me está gustando mucho. Normalmente, cuando va a la isla una estrella como ella, decepciona porque no hace nada. Y Pantoja está dando una lección a otras estrellas que han ido cobrando mucho dinero. Ella habla de su vida privada, se moja y discute con quien tiene que hacerlo... En ese sentido, me está sorprendiendo.

¿La ve ganadora?

No la veo ganadora, porque en lo que es supervivencia... le falta. En la convivencia lo está haciendo muy bien, pero en lo otro falla.

¿Le gustaría ir a La Resistencia a promocionar su single?

¡Sí! ¡Me encantaría! El programa es muy divertido y creo que podríamos hacer una entrevista con la que el público se riera mucho. Me gustaría cantar allí 18 centímetros papi sólo para ver si Broncano está a la altura (Ríe).

Entonces, emulando a Broncano, y para ir ensayando... ¿Cuánto dinero tiene en el banco y cuántas veces ha tenido sexo durante el último mes?

(Ríe). Pues a la del dinero, un millón de euros. Y la otra... una vez la semana pasada, porque con la operación no he tenido mucho tiempo.

Broncano dice que el 'amor propio' computa por 0.2, no sé si la cifra cambia...

(Ríe) Pues entonces eso ya lo dejamos para cuando vaya al programa. ¿No te parece?