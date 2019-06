Risto Mejide da la "razón" a María Escario, señalada en 'Todo es mentira': "No contactaron conmigo" Ecoteuve.es 17:03 - 10/06/2019 0 Comentarios

El programa de Cuatro señaló a la periodista por aceptar un viaje al Mundial

El programa Informe TEM: Las cloacas del periodismo señaló a María Escario, entre otros periodistas, por aceptar un viaje con los gastos pagados a la final del Mundial de Brasil 2014. La periodista ha criticado al programa de Cuatro por no dale la oportunidad de dar su versión de los hechos.

"Me sorprende que un programa que trata de ética periodística no hable con los afectados ni contraste la información, jamás se han puesto en contacto conmigo para preguntarme mi visión", ha dicho la periodista, actual directora de Comunicación de RTVE, en declaraciones a Vertele.

Lea también: El desplante de Cayetana Álvarez de Toledo a la petición del programa de Risto Mejide ('Todo es mentira')

A diferencia de Pepe Oneto, que sí tuvo oportunidad de explicarse a Todo es mentira -"Esos viajes no afectaron a mi profesionalidad"-, la periodista deportiva no pudo hacerlo y Risto Mejide no ha dudado en contestar para mostrarse de acuerdo con ella. "Tienes toda la razón, María Escario", ha dicho este lunes el presentador de Cuatro.

Respecto al escándalo, María Escario ha reconocido que "ese viaje fue un error" y que "no tendría que haber ido", pero explica que eran sus días de vacaciones y que la directiva de la cadena pública estuvo de acuerdo en todo momento: "Elevé la solicitud a mis responsables, tenía dudas, pero se me autorizó".