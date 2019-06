Bustamante defiende a Marta Sánchez y pide respeto para la bandera de España: "Es de todos y me parece bonita" Ecoteuve.es 10/06/2019 - 15:57 0 Comentarios

"No es ni de izquierdas ni de derechas", defendió el cantante en La Sexta

David Buatamante ha defendido a Marta Sánchez, que hace unos días sufrió una agresión en pleno concierto cuando un grupo de personas comenzaron a lanzar huevos.

"Me parece fatal. Además, Marta es amiga mía, la admiro muchísimo. Lo que no me gusta es que en el tema político nos convirtamos en dos bandos y si no estás de acuerdo con una cosa ya es cualquier cosa", explicó en una entrevista con Cristina Pardo en La Sexta.

"Yo que viajo por todo el mundo, me da envidia cómo la gente protege sus símbolos, los símbolos de todos porque una bandera o un himno no es ni de izquierdas ni de derechas, es lo que nos une a todos", declara el artista.

Tampoco nos tiene que obsesionar, ni matarnos por un trapo, pero es la que es y a mí me parece bonita", asegura David Bustamante. "Vivimos en tiempos en donde eres de una forma de ser o de otra y, además, nos volvemos 'hooligans', que es el peligro, porque no dejamos ser a los otros. O piensas como yo o eres Lucifer. No es así. El diálogo es lo que nos diferencia de los animales salvajes", comenta.

Bustamante defiende a Revilla: "Se le entiende mejor"

Por otra parte, David Bustamante criticó a los políticos por estar alejados de la sociedad por usar "tantos tecnicismos y palabras tan repetidas que repiten más que la cebolla cruda".

En este sentido, el estilo de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, es el ejemplo contrario. "De repente llega una persona que habla como si estuviéramos en un bar en un pueblo y quizás se entienda mejor", asegura, y añade: "Puede estar más o menos acertado, pero llega más".