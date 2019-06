El rifirrafe de Cristina Pardo con un portavoz de Hazte oír que mezcló la homosexualidad y la violación Ecoteuve.es 10/06/2019 - 13:27 0 Comentarios

Javier Vilamor protagonizó un polémico momento en su entrevista en 'Liarla Pardo'

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Javier Vilamor, portavoz de Hazte Oír, con el objetivo de descubrir los argumentos con los que defiende las prácticas de reconversión a personas del colectivo LGTBI.

Las palabras del Vilamor en Liarla Pardo incendiaron enseguida las redes sociales después de que la presentadora se tuviera que echar las manos a la cabeza por lo que estaba escuchando en su programa. El entrevistado afirmó que no ve "problema en que alguien que sufre por su condición sexual escuche a un cura en vez de escuchar a un psicólogo, que posiblemente le diga lo que la ley LGTBI impone".

El portavoz aseguró que desde su organización no quieren llamar a estos cursos terapias, sino "consultas psicoafectivas". "La propia palabra terapia implica que hay una enfermedad, o algo que curar, y la homosexualidad no es una enfermedad, sino una orientación sexual tan válida como cualquier otra", siguió diciendo. "Si una persona sufre por una tendencia es importante que pueda ir a que le ayuden", señaló.

El rifirrafe de Cristina Pardo con el portavoz de Hazte oír

Vilamor quiso apoyar sus ideas recordando un caso que le había tocado de cerca: "Un chico joven que fue violado por un homosexual cuando era pequeño y a raíz de eso, con 16 años empezó a consumir pornografía homosexual, acabó en un chat de Internet y con 16 años tuvo un encuentro sexual con un hombre de 30", aseguró en unas palabras que cortó la presentadora.

"Me está mezclando tantas cosas que se me acumulan las preguntas. Me está mezclando las consecuencias de una violación, que son traumáticas en todos los casos, con una persona que se siente homosexual", afirmó Pardo estupefacta.

"Solo le he puesto un ejemplo, lo que estoy diciendo es que cada persona es un mundo y vive su sexualidad de forma diferente. Yo soy heterosexual y si he sufrido alguna vez en mi vida por una relación con una chica me gustaría tener la libertad para que una persona me ayudara a acabar con ese sufrimiento. Y eso no es dejar de ser homosexual", declaró.

Pardo: "¿Si usted tuviera un hijo le mandaría a terapia?"

"Pero si usted es tan tolerante y lo que quiere es que simplemente la persona que sufre deje de hacerlo, ¿si usted tiene un hijo le mandaría a terapia?", le planteó la presentadora de La Sexta.

"Si mi hijo me dice que sufre porque le gusta un chico, me gustaría llevarle a un sitio para que le dijeran si le pasa esto, lo otro... o simplemente confunde el cariño con un amigo con el amor", siguió exponiendo Vilamor.

"Los padres pueden educar a su hijo en los valores que consideren, porque es un derecho que está en la Constitución y que se viola con leyes LGTBI que pretenden que los padres no eduquen a sus hijos, sino que sea el Estado", concluyó antes de criticar a COGAM "por intentar imponer su visión de izquierdas con el Orgullo".