La charla de sexo de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos: "Te van a salir telarañas"

La peruana sonsaca a la tonadillera en 'Supervivientes' su novio secreto

Mónica Hoyos ha sacado a relucir en Supervivientes su vena más periodística. La peruana protagonizó uno de los vídeos más comentados del debate de este domingo junto a Isabel Pantoja, con la que mantuvo una conversación que terminó convirtiéndose en toda una entrevista.

La tonadillera contó a su compañera cómo fue su flechazo con Paquirri, la promesa que le hizo de ser siempre su viuda y acabó confesándole que hace nueve años tuvo su última relación. "¿Nueve años sin aparear?", preguntó sorprendida Hoyos, que desveló también cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones sexuales.

"Yo nueve no, pero más de uno sí. Qué vergüenza, ¿no?", decía la presentadora ante las cámaras del reality antes de ser interrumpida por Omar Montes. "Oye, ¡que te van a salir telarañas!", bromeó el de Pan Bendito.

"No pasa nada, mejor telarañas que...", defendió Pantoja en una frase que terminó la propia Hoyos. "A que se te aguachente", concluyó arrancándose a cantar Like a Virgin de Madonna. "Después del año, ya vuelves a ser monja", sentenció Omar.

Isabel Pantoja y su relación secreta ¿con Juan Gabriel?

Mónica Hoyos no cesó en su empeño de sacar información a Isabel Pantoja y le preguntó por aquella relación. La tonadillera desveló que había sido una relación seria que duró más de un año. "Uy Isabel, qué picarona... uy, uy... Qué calladito te lo tenías", afirmó Omar Montes, esnovio de su hija Chabelita. La cantante dejó entrever que aquello no había tenido un final "bonito".

Jordi González devolvió la conexión con plató y preguntó a Isa Pantoja por esta revelación. Chabelita aseguró que su familia no tenía constancia de este noviazgo ni de la persona con la que pudo haber tenido dicha relación. Fue entonces cuando Cristina Tárrega abrió la caja de los truenos asegurando que se podía tratar de Juan Gabriel.

"Ella lo quería de una forma muy grande y él le ha dejado todo su legado musical. Juan Gabriel, en ese tiempo estuvo muy cerca de ella. Tanto se quisieron que él le llegó a pedir matrimonio a tu madre", le dijo la periodista a Chabelita en una información que ella misma corroboró. "Sus amigas me han dicho que después de Julián no hubo ningún novio", afirmó la hija de la cantante. "Ellos tenían una relación superior. Era admiración, amor. Una relación muy especial que no es como a las que estamos acostumbrados", concluyó la colaboradora.