Carmen Borrego, obligada a dar explicaciones tras las declaraciones de María Teresa Campos sobre Mediaset

La colaboradora de 'Viva la vida' da la cara por su madre después de que rompiera su silencio

"Ella está en el mercado y no necesita hablar mal ni de la cadena ni de su jefe", dijo

Emma García puso en un 'aprieto' a su nueva colaboradora Carmen Borrego después de que María Teresa Campos rompiera su silencio en el programa de Julia Otero de Onda Cero sobre su salida de Mediaset. La presentadora, entre muchas otras cosas, afirmó haberse sentido "desacreditada como profesional", al haber estado cobrando pero sin trabajar.

"Yo sabía que María Teresa estaba con ganas de libertad", dijo primero Emma a lo que Carmen contestó: "Hombre, creo que lo que tiene ganas es de hacer lo que creo que hace mejor que es trabajar". Después de emitir el vídeo con las famosas declaraciones, García volvió a insistir: "Que ganas tenía de hablar María Teresa..."

Obvio era que el tema resultaba incómodo a Borrego, pero ella respondió a todo y defendió a su madre: "Creo que está siendo muy sincera. Hay gente que podría pensar que si no quería cobrar sin trabajar, ¿por qué no te has marchado? Uno tiene siempre la esperanza de que al día siguiente vaya a sonar el teléfono y ese es el motivo por el que quizá ella no se haya marchado antes".

Carmen Borrego: "María Teresa tiene ganas de trabajar"

"María Teresa tiene ganas de trabajar, está bien para trabajar y si ella tiene fuerzas y ganas, ¿por qué no lo va a hacer?", siguió diciendo. Después, Suso quiso saber si había algún problema económico. "Tenemos como todas las familias, ni más ni menos. Como muchos compañeros hemos tenido problemas con Hacienda, pero mi madre tiene patrimonio suficiente para no tener ningún problema", contestó Carmen.

El siguiente en 'atacar' fue Diego Arrabal: "Suena a tirón de orejas a Telecinco". Y Borrego respondió así: "Ella está en el mercado y no necesita hablar mal de Mediaset. Ha sentido Mediaset como su casa, hablar fenomenal del jefe [Paolo Vasile], tiene muchísimo que agradecerle y se lo seguirá agradeciendo toda la vida". Por último, insistió en que su madre se merece un "broche de oro" a su carrera con un último programa.