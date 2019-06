Esperanza Aguirre habla sobre Vox en 'La Sexta noche': "No creo que Vox sea ultraderecha, es nuestra derecha" Ecoteuve.es 14:18 - 9/06/2019 0 Comentarios

La expresidente de la Comunidad de Madrid analizó la actualidad del panorama político

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, acudió a La Sexta noche para analizar los resultados de las elecciones del Superdomingo.

Tras dejar la primera línea política en los últimos años, Aguirre continua dando su opinión acerca del ámbito que más conoce de cerca. Aprovechando las elecciones del Superdomingo, La Sexta noche tuvo a la expresidente de la Comunidad de Madrid para saber su reflexión sobre ello.

López preguntó a Aguirre cuál era su opinión ante la posibilidad de que el PP se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez. La respuesta de la expresidenta de la Comunidad de Madrid dejó sorprendidos a todos.

"A mí no me parecería tan mal que se abstuviera el PP", dijo Aguirre. "A mí, eh", continúa, "pero esto sí que es personal. Yo lo veo posible, ¿por qué no? El PSOE se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy", comentó la expresidenta.

El partido que equipara más actualidad mediática es Vox y Aguirre no desaprovechó su oportunidad para hacer público su opinión sobre la formación de Santiago Abascal. "No creo para nada que Vox sea ultraderecha, es nuestra derecha. Sus votantes estaban en el Partido Popular (...) nuestro reto es recuperar a esos votantes", reflexionó Aguirre. Y por ello, propone al PP que recupere esos votantes perdidos.