Cárdenas, en el ojo del huracán por un antiguo mensaje machista que se ha vuelto viral

El locutor radiofónico, Javier Cárdenas, ha vuelto a protagonizar una polémica. Esta vez por un tuit machista publicado en 2014 en su cuenta de Twitter.

La red ha sitiado en el epicentro de la polémica a Cárdenas por un mensaje de hace cinco años. Cárdenas publicó una imagen de su compañera Alejandra Castelló acompañada de un texto desafortunado: "¿Creéis que me puedo concentrar con estos escotes que trae la peque Alejandra Castelló?", rezaba el tuit.

Los usuarios rescataron el mensaje y no tardaron en reprochar a Cárdenas su actitud machista. No es la primera vez que el expresentador de Televisión Española protagoniza una polémica, ya en su antiguo programa Hora punta estuvo vinculado a muchas controversias.

Las redes sociales no quisieron que el mensaje quedara impune y en el mismo tuit de Cárdenas las reacciones no pararon de surgir.

Pero este tipo no hizo ya un comentario similar, una tuitera lo denunció y Cárdenas la acosó hasta revelar sus datos personales y llamar a su trabajo? Lo que no me explico es cómo sigue en antena.