Paz Padilla se sincera sobre 'Sálvame': "Me he dejado llevar por el espectáculo"

La presentadora de televisión acudió a 'Viva la vida' para repasar su trayectoria profesional

Paz Padilla estuvo en Viva la vida donde Emma García le preguntó acerca de su trabajo en Sálvame.

La presentadora de Sálvame hizo un repaso de su trayectoria profesional y personal. Frente a Emma García la actriz reconoció que presentar Sálvame es un programa difícil.

Padilla admitió que: "Sálvame lo dejo en el plató, mis compañeras no, desgraciadamente. Se lo llevan a casa y lo pasan fatal, pero yo he aprendido a dejarlo porque sufres", dijo la presentador de Sálvame. Y también reconoció que se arrepiente de algunas cosas que hizo en el programa.

"Me he dejado llevar por el espectáculo. Me arrepiento de cosas que he hecho y ahora hay cosas que no hago gratuitamente. Pido a los compañeros perdón si les he hecho daño", confesó Paz Padilla.

La presentadora se sinceró sobre la marcha de Terelu Campos y Carmen Borrego del programa de Sálvame: "Lo que más valoro de ti y de tu hermana es la libertad de dejar esto y de buscar otras opciones", le dijo a Carmen Borrego.