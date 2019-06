María Teresa Campos, rota de dolor tras la muerte de Chicho Ibáñez Serrador: "Ojalá se recuperara ese espíritu suyo" Ecoteuve.es 16:07 - 8/06/2019 0 Comentarios

La presentadora de televisión acudio a la capilla ardiente para dar el último adiós al director

La presentadora de televisión, María Teresa Campos, ha querido darle, entre lágrimas, el último adiós a Chicho Ibáñez en la capilla ardiente en Madrid.

Amigos y familiares han querido acercarse a la capilla ardiente que se instaló este viernes en el tanatorio de la M-30 de Madrid. Rostros famosos como Lydia Bosch y Boris Izaguirre han querido despedir a Ibáñez.

No solamente fueron actrices y actores, también estuvo María Teresa Campos, una gran amiga a la que Chicho le dedicó una carta mostrando su admiración y amor hacia la presentadora de televisión. "Por la tarde estaba jugando a las cartas y me mandó un mensaje mi hija: Chicho Ibáñez Serrador se ha muerto. Me dio un vuelco", explicó Campos visiblemente emocionada.

"Chicho era todo, estábamos muy unidos por esa televisión, ojalá se recuperara ese espíritu suyo", relató Campos. Y añadió que: "No voy a devolver insultos a nadie, estoy a favor de una televisión como me ha gustado toda la vida", comentó María Teresa Campos.

Aunque no llegó a trabajar con el creador de Uno, dos, tres, les unía una fuerte amistad que se reflejó más tarde en el programa Qué viva la vida cuando Chicho acudió con su hijo a darle una sorpresa María Teresa Campos.