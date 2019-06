Susanna Griso se enzarza con un invitado en 'Espejo Público': "Adiós, muy buenas" Ecoteuve.es 15:28 - 8/06/2019 0 Comentarios

José María provocó el cabreo de la presentadora del programa que acabó por enfadarse

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, se enzarzó con un invitado en plena entrevista.

En 2009 José ganó la lotería del Día del Padre, un premio de 15 millones y 72.000 euros al año durante 25 años. Espejo Público quiso entrevistarle porque tras la muerte de su mujer, José no dio el correspondiente dinero la madre de su mujer, un dinero que le pertenece por ley.

José dio una entrevista a Espejo Público dar su versión de los hechos. Al ser preguntado sobre el dinero, el entrevistado no quiso dar ninguna explicación. La presentadora del programa le solicitó junto a los colaboradores que aportara luz sobre lo que había hecho con esa elevada cantidad de dinero.

Pero José rehuyó de ello provocando el cabreo de Griso. "José María, yo no me meto en su relación con su mujer. No tengo ni idea no me compete, este programa no lo va a hacer, faltaría más. No me importa, nosotros nos hemos hecho eco de una condena que tiene usted. Ya está. Se acabó la entrevista", le respondió la presentadora.

"Pues lo que quieras. Hasta luego", replicó José María a lo que Griso contestó "adiós, muy buenas". Y en este ambiente tenso terminó la entrevista.