Alejandro Sanz rehuye enseñar su casa de Miami a Bertín Osborne en su entrevista a 'Mi casa es la tuya'

El cantante de 'Corazón partío' abrió las puertas de su vida para relatar su paso por la música

Alejandro Sanz fue entrevistado por Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El cantante abrió las puertas de su vida para repasar su paso por la música y contar detalles de su vida personal.

En el arranque del programa el artista apareció en una mansión cargado con bolsas de comida para pasar la velada junto con Bertín Osborne. La vivienda en sí con vistas hacia el mar parecía que se trataba de la mansión de Sanz, pero lo cierto era que no se trataba de su vivienda.

"Llevo seis días buscándole casa a Bertín", expresó Alejandro Sanz a uno de sus amigos. En efecto, el cantante rehuyó enseñar su casa al entrevistador y Osborne se tuvo que conformar con una mansión alquilada. Aunque el presentador de Mi casa es la tuya lo advirtió al principio, ya que le propuso a Sanz que le buscase una casa porque iba a pasar unos días en la ciudad.

En la temporada anterior del programa Osborne prometió visitar la casa del artista para hacer un espacio especial desplazándose hasta Miami. Alejandro Sanz se sinceró con Bertín relatando que sus inicios no fueron fáciles.

"Me dieron por muerto mucho antes de empezar. Le presenté una maqueta a la compañía con la que estaba y me quisieron putear, no se portaron nada bien. Me pedían dinero y no me dejaban marchar Simone Bosé fue el único que se portó bien conmigo. Me senté delante de la compañía y les dije que hasta que no me diesen la carta de la libertad no me marcharía", dijo el artista a Bertín.

También contó el porqué de su nombre artístico: "Cuando empecé con mi carrera, a la gente de las compañías les parecía muy vulgar "Sánchez" para dedicarme a la música", confesó Alejandro Sanz. Bertín Osborne le preguntó al artista cómo manejaba el éxito a lo que este respondió que "no tengo problemas con el éxito".

"Se magnifica mucho, pero el éxito como decía uno..."un detalle es una cosas muy, muy grande que aparenta ser muy, muy pequeña", expresó Sanz.