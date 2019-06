Chicho Ibáñez Serrador: así fue su emotiva última aparición en televisión con Buenafuente Ecoteuve.es 7/06/2019 - 19:45 | 19:58 - 7/06/19 0 Comentarios

El 'Late Motiv' de Movistar+, último plató que pisó el legendario realizador

La muerte de Chicho Ibáñez Serrador ha conmocionado al mundo de la televisión. El cineasta y realizador ha fallecido este viernes a los 83 años después de que fuera ingresado de urgencia por una infección. Enseguida, los profesionales del medio han rendido homenaje al genio. Una de las reacciones más esperadas era la de Mayra Gómez Kemp, que no ha podido aguantar la emoción al hablar del que fuera su 'jefe' en el mítico Un, dos, tres.

Chicho Ibáñez Serrador llevaba un tiempo apartado de la televisión. Debido a su complicado estado de salud, el realizador no pudo acudir el pasado mes de febrero a la gala de los Goya celebrada en Sevilla en la que se le iba a hacer entrega del Goya de Honor. Por tanto, su última aparición en la pequeña pantalla se remonta al año 2016, cuando el cineasta acudió al plató del Late Motiv de Andreu Buenafuente para dar una sorpresa a Juan Antonio Bayona.

Lea también: Muere Chicho Ibáñez Serrador, el gran maestro de la televisión española

El joven director de cine visitó el programa de #0 para promocionar Un monstruo viene a verme. Al final de su entrevista, Chicho Ibáñez Serrador entró al estudio dejando atónito al catalán. "¡Es el de verdad!", exclamó antes de arrodillarse ante el realizador.

"Pensaba que me estabas tomando el pelo", explicaba segundos después a Buenafuente. "Es muy emocionante que venga Chicho a un programa de televisión. Nos desborda de emoción y nos parece que estamos haciendo algo que vale la pena", afirmó el presentador agradecido con su visita.

Chicho, que entró en plató acompañado de su hijo, explicó los motivos por los que no desarrolló su carrera cinematográfica: "No hice más cine porque pasé una larga enfermedad, que es una buena disculpa para justificar hacer más cosas, y luego porque tú y yo... sobre todo tú, tenemos cosas que a los productores gordos no les gusta", aseguró demostrando su complicidad con Buenafuente. "La tele me atrapó mucho antes", añadió el creador del Un, dos, tres.

Youtube Video

"Chicho se hincharía hoy en Hollywood", dijo Bayona

Buenafuente y Bayona apuntaron a continuación que Ibáñez Serrador ahora "se hincharía en Hollywood". "Sería un director cotizadísimo sin duda alguna", apunto el creador de El Orfanato. "Habrá que irse pa' allá", bromeó el realizador.

Buenafuente preguntó a su invitado por cómo eran los tiempos en los que hacía televisión y si compensaba el sacrificio con la satisfacción de hacer tantos programas: "Sí, era duro, pero como cambiaba todo, había que reinventarlo todo: hacer reír, asustar... y si no lo lograbas en esa semana, había que lograrlo en la otra o la siguiente porque si no 'adiós muy buenas'. Pero he tenido la suerte que nunca me han echado", declaró.

"Es maravilloso que hayas traído a Chicho porque nuestra generación no tiene palabras para agradecer la influencia que este señor ha supuesto", explicaba Bayona. Chicho tuvo la oportunidad además de dar un consejo a los productores y creadores de televisión de cara al lanzamiento de nuevos programas.

"Que atraiga, que cuente algo, cómico o no, inteligente o no... y nada más", respondió. Y además, aprovechando la sorpresa, dedicó unas palabras a Bayona: "Bayona tiene muchas cosas buenas y un futuro, que ya es presente. A todos, que traten de traducir para el gran público lo que ellos sientan, porque si no lo sientes tú no hay nada", apuntó Chicho antes de ser despedido por Buenafuente y llevarse una gran ovación por parte de un público que siempre le echará de menos.