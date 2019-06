Chicho Ibáñez Serrador, ingresado de urgencia por una infección Ecoteuve.es 7/06/2019 - 16:50 0 Comentarios

El creador del 'Un, dos, tres...' sufre una infección de orina

Máxima preocupación por la salud de Chicho Ibáñez Serrador. El cineasta de 83 años ha sido ingresado de urgencia este viernes debido a una infección de orina, como ha informado Telemadrid.

Se trata de una complicación que se añade a su delicado estado de salud de los últimos años. A sus 83 años, el cineasta padece una enfermedad degenerativa que le obliga a moverse en silla de ruedas.

En enero, Ibáñez Serrador recibió el Goya de Honor 2019 como reconocimiento a su trascendental papel en la historia de la televisión: "Siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo".

Además, el creador de programas tan mítico como Historias para no dormir o Un, dos, tres... responda otra vez, también apareció en Lo siguiente, programa que presentaba Raquel Sánchez Silva.