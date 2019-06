Natalia Rodríguez: "Ser 'triunfito' ya no es negativo, la marca 'OT' se ha vuelto a poner de moda" Merce Moreno 10:04 - 8/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.es entrevista a la cantante, que promociona 'De nada', su nuevo single

"Me arrepiento de no llevar apellido artístico, pero soy Natalia de OT y a mucha honra"

"Si me ofrecen ir a Eurovisión creo que diría que no; es una gran responsabilidad"

De empoderamiento de la mujer. Sobre eso va el nuevo single de Natalia Rodríguez, De nada. La ex concursante de OT 1 piensa que hacen falta mensajes así en la música y, por faltar, faltan hasta programas musicales: "Es casi imposible promocionarse en televisión".

No obstante, dice a ECOTEUVE.ES, hubo 'tiempos peores': "Algunos años después del concurso, por haber salido de OT no sonaba en determinadas radios". Según la gaditana, el estigma ya no existe: "'La marca OT se ha vuelto a poner de moda".

Aunque la televisión y la música han cambiado mucho desde 2001, la relación con sus compañeros de edición sigue siendo igual de buena: "Nos apoyamos mucho y cuando nos juntamos nos lo pasamos demasiado bien".

¿Contenta con este nuevo single, De nada?

Mucho. Es una canción que, aunque tenga una melodía divertida, trata un tema bastante serio como es el empoderamiento de la mujer. Está a la orden del día.

¿Cree que faltan canciones feministas?

Sí, sobre todo porque hoy en día está muy de moda un estilo en el que todos los cantantes son hombres. Están todo el tiempo hablando de sexo, de 'hago con ella lo que quiera', de 'la pongo contra la pared', etc. Son letras ante las que no me quedo indiferente. Esta canción dice que las mujeres podemos con todo y que no nos pueden controlar, que nos vestimos 'sexys' porque nos da la gana y no por provocar. Espero que este mensaje llegue a mucha gente joven.

¿Se puede hacer reguetón feminista?

Yo creo que sí. Las cantantes que tiramos por un estilo latino y urbano demostramos que podemos dar mensajes contundentes que no tienen por qué ser ni sexistas ni vulgares.

Youtube Video

Desde Hora Punta no se pone al frente de un programa. ¿Tiene algún proyecto televisivo?

Sí que echo de menos la televisión, pero estoy más centrada en la música. Los programas siempre han sido como un 'plus' para mí y los he disfrutado muchísimo. Ojalá pueda decir que en septiembre tengo algún proyecto televisivo, pero, por ahora, toca una gira de conciertos de verano.

¿Qué le gustaría hacer en televisión que no haya hecho aún?

El último programa que presenté fue Fenómeno fan y mezclaba lo que me gusta: niños y música. Todo lo que tenga que ver con música y arte me encanta.

Ha hecho mucha televisión infantil. ¿Cuánto ha cambiado ese mundo desde aquel Club Megatrix?

Ya no hay esos programas dedicados a niños en la televisión nacional. Hay canales que solamente emiten dibujos, pero echo mucho de menos esos concursos. Yo me crié con Miriam Díaz-Aroca y sus patines, o con Xuxa. También faltan programas musicales. Acabo de sacar un single y, al promocionarlo, me doy cuenta de que no hay programas para ello. Cuando salí de OT, hacía la maleta para un mes y no paraba por mi casa: que si Música Sí, que si Noche de fiesta... A día de hoy, habiendo vivido lo otro, veo que es casi imposible promocionarse.

Copresentó Grand Prix. ¿Debería volver ese programa?

A mí me encantó hacerlo y ojalá hubiera programas así de divertidos en este país. Era un formato familiar, que también falta un poco de eso. Como un Humor Amarillo, pero en España. Yo era una 'cabra loca', presentaba las pruebas en taconazos, subida a una plataforma, al lado de Bertín Osborne, que mide 1,90. Lo que pasa es que la televisión ha cambiado mucho: la gente la consume a la carta, se engancha a series mediante las plataformas. La verdad es que el público no tiene mucho donde escoger en cuanto a este tipo de programas.

¿Está enganchada a alguna serie?

Me está pasando algo que nunca me había pasado: jamás me había enganchado a telenovelas, pero ahora estoy 'a tope' con series turcas, como Kara Sevda.

Hace poco que acabó Eurovisión. ¿Se atrevería a ir?

Eurovisión es para la gente valiente. Hay que tener mucha seguridad para estar ante millones de personas. Yo soy una persona muy hiperactiva y los nervios me podrían traicionar. Si me lo ofrecieran, creo que diría que no. Es una gran responsabilidad dejar a tu país en una buena posición.

¿Vio la actuación de Miki?

Sí, y me encantó. Hacía años que no veía una actuación de España y la disfrutaba tanto. La canción que levantó la 'Green Room' fue La venda. Tiene que estar contento con lo que hizo porque, al final, ya sabemos cómo son las puntuaciones en Eurovisión. Se vota siempre a los mismos y, hagamos lo que hagamos, terminamos por abajo.

Dijo que a los concursantes de OT1 se les rechazaba en algunos medios por ser 'triunfitos', pero que esa etiqueta ha dejado su connotación negativa. ¿A qué se debe ese cambio?

OT fue un 'boom' muy grande, lo colapsamos todo. Algunos años después, por ser de OT, no sonabas en alguna radio o no te querían en ciertas revistas. Fue complicado volver a demostrar lo que valía tras salir del concurso. Sí que es cierto que las nuevas generaciones de OT han revivido el formato. Antes no teníamos redes sociales y no sabíamos en qué medida nos apoyaba el público, sólo teníamos unas audiencias y luego pasábamos más desapercibidos. Hoy los chicos ven lo que se mueve en las redes. La 'marca OT' se ha vuelto a poner de moda.

¿Cuáles han sido sus favoritos de estas dos últimas ediciones?

De OT 2017, Aitana. Siempre lo dije. En la primera gala le mandé un mensaje. De OT 2018, Alba Reche y mi tocaya Natalia. Ahora cuando busco 'Natalia OT', aparecemos las dos. Yo creo que lo bueno de ella es que ya tiene un apellido artístico en Spotify. Siempre me arrepiento de no haberme puesto un apellido o un nombre artístico, pero yo tampoco sabía a dónde iba. Si es que acababa de salir de un colegio de monjas... A mí me preguntaron: "¿Un nombre artístico?", y yo contesté: "Natalia y soy de Sanlúcar". Ahora soy 'Natalia de OT' y a mucha honra.

¿Cómo va el grupo de Whatsapp de OT1? ¿Ha habido bajas?

Yo sólo puedo decir que, cuando saco un single, lo comparten todos mis compañeros, desde Geno hasta David Bisbal. Eso es lo que importa, no quién está en el chat o no. Todos los años, además, intentamos hacer quedadas. La de este año aún no sabemos cuándo será. Cuando estamos juntos lo pasamos demasiado bien.