El actor Jordi Sánchez aclara el futuro de Antonio Recio en 'LQSA' tras su accidente

El personaje que interpreta está en coma en el hospital y los fans se preocuparon

"No voy a marcharme. Sería como irse en lo mejor de la fiesta", aclara el artista

El actor Jordi Sánchez ha aclarado su futuro en La que se avecina. El intérprete, que da vida a Antonio Recio, ha estado en boca de todos después del percance que sufrió su personaje.

Antonio Recio sufrió un atropello en el capítulo de hace dos semanas y acabó en el hospital. En el episodio de esta semana, el pescadero permanecía en coma, algo que hizo saltar todas las alarmas entre los fans de la serie que se preocuparon por el futuro del personaje, uno de los más queridos de LQSA.

Tal fue el punto que el 'jefe' de la serie tuvo que salir a aclarar las dudas: "Hacer durante 12 años un serie coral de más de 20 personas y 70-80 minutos es un encaje de bolillos. Cuando algún personaje desaparece, sufre un accidente o le mandamos a algún sitio suele ser porque no podemos grabar con él" explicó Alberto Caballero en Twitter.

Por ello, Jordi Sánchez el actor que interpreta a Antonio Recio ha querido dejar claro en una publicación tanto en su perfil de Instagram como en Twitter que no abandonará la serie: "Mis queridos amigos: No voy a marcharme de LQSA. Sería como irse en lo mejor de la fiesta. Montepinar y sus alrededores me hacen muy feliz", rezaba el texto de Sánchez.