El dinero de la futbolista Esther González deja en shock a Broncano: descubre sus cuentas en Bahamas y Macao
Ecoteuve.es
7/06/2019 - 12:10

La jugadora del Atlético de Madrid reveló en 'La resistencia' la cifra exacta de su fortuna

"Esto lo ve la Agencia Tributaria, ojo, que de aquí te vas y te sale a pagar", dijo él

David Broncano termino la semana recibiendo en La resistencia a Esther González, la jugadora del Atlético de Madrid y una de las piezas clave de la Selección Española de Fútbol que intentará conquistar el Mundial Femenino que se disputará en Francia las próximas semanas.

Además de la primicia que dio al presentador de Movistar+ de que abandona el club rojiblanco para la próxima temporada, González sorprendió al revelar el dinero exacto que tiene en las diferentes cuentas que tiene a su nombre.

"El dinero te lo he traído aquí, además yo soy sincera", dijo Esther mientras se sacaba un papel del bolsillo trasero de su pantalón. "Me gusta mucho cuando lo traéis impreso", apuntó Broncano antes de abrirlo. "¡Ojo, eh! Pero, no lo puedo enseñar...".

"¿Esto lo has consultado con tu gestor o con tu abogado?", preguntó Broncano a lo que ella afirmó que "es la realidad" sin ningún miedo. "La de España es la de diario y luego hay un banco de Macao y una [cuenta] de Bahamas". "¿Pero qué estás haciendo? Esto lo ve la Agencia Tributaria, ojo, que de aquí te vas y te sale a pagar", continuó diciendo él ante las risas del público.

A continuación, dio las cantidades. "Ojo que hay dinero aquí, Esther". En resumen, en España tiene 19.000 euros; en Bahamas, 237.000 dólares que pertenecen a lo que gana en imagen en América y en la de Macao tiene 1.600.000 MOP $ (la moneda de allí). "El fútbol femenino se está poniendo las pilas con los ingresos", sentenció Broncano.