Gran jarro de agua fría en 'First Dates': su cita le rompe en la cara los billetes que le regaló para que fuera a verla

Rafael y María Jesús protagonizaron un incómodo momento en el dating de Cuatro

El restaurante de First Dates abrió de nuevo sus puertas a varias parejas que ya habían tenido un primer encuentro en el dating show de Cuatro. El objetivo era descubrir qué había ocurrido tras su paso por el programa y comprobar si la química seguía patente entre ellos.

Entre todas las citas, destacó la de Rafael y María Jesús, quienes habían tenido 'flechazo' en su primer cara a cara. No obstante, se encontraron con algunos inconvenientes en su día a día lejos de las cámaras. El problema es la distancia, ya que María Jesús es de Cuenca y Rafael de Madrid. "Estamos pendientes de la distancia que hay. Ella vive en un pueblecito de Cuenca y nos vemos poco. Nos hemos visto una vez", lamentó el comensal a Carlos Sobera.

"La distancia es un problema, pero a parte es que a mi no me gusta moverme y eso. Tengo un problemilla y el moverme me cuesta más trabajo", afirmó el hombre en su explicación de porqué no veía tanto a María Jesús. Ella, en cambio, tenía dudas de si todo era una simple excusa para no ir a verla.

Tras sentarlos en la mesa, Sobera le entregó dos billetes de tren a Rafel advirtiéndole: "He aquí los dos billetes que tenemos de Madrid a Cuenca. Te los voy a dejar: o lo rompes porque no quieres saber nada de María Jesús, o te los quedas porque quieres estar con ella. Toma tú la decisión", comentó el presentador del programa.

Sin pensarlo demasiado, Rafael rompió los billetes ante la mirada de María Jesús, que confiaba en que se viniera de visita a Cuenca. "Lo que ha hecho me ha hecho sentir incomodísima", dijo María Jesús. Finalmente, se descubrió que Rafael había conocido a otra persona y optó por tener a María Jesús de amiga.