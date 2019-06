Pedrerol y el fichaje de Hazard: lanza una encuesta y el 80% de la audiencia cree que no debe presentar 'Jugones' Ecoteuve.es 7/06/2019 - 11:10 0 Comentarios

'El chiringuito' pregunta la opinión a los espectadores después del órdago del presentador

Josep Pedrerol supo sacar partido a su "precipitación" a la hora de anunciar el fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid. El presentador afirmó el miércoles en Jugones que el traspaso se haría oficial antes de la medianoche del jueves. Incluso, ante la impaciencia de los espectadores, llegó a tirarse un órdago: "Si no se anuncia, el viernes no presento Jugones".

Efectivamente, aunque el fichaje del crack belga por el conjunto blanco parece finiquitado, no se anunció en el plazo establecido. El 'todo o nada' que se marcó el presentador de La Sexta levantó una gran expectación por ver cómo arrancaría El chiringuito: ¿hablaría de ello?, ¿se retrataría? ¿tendría un as en la manga?

Pedrerol dio la cara desde el primer momento. De hecho, el programa empezó con una cuenta atrás hasta llegar la 00.00 con él mirando el móvil. "Son las doce, once en Canarias. Hazard no es jugador del Madrid", dijo al cumplirse el tiempo. "No se ha hecho, no se ha firmado y no se ha anunciado. Os dije yo que sí y no se ha cumplido. Es lo que tiene precipitarse en ocasiones".

Lea también: La broma de Pedrerol con Ferreras en la mudanza de plató de El Chiringuito: excursión en buggy por Atresmedia

De los memes a una encuesta de récord de 'El chiringuito' de Pedrerol

Además de entonar el 'mea culpa', el presentador supo exprimir la situación al máximo y supo reírse de sí mismo. Primero, rescatando los memes más graciosos que habían circulado por las redes, como el que se muestra a continuación: "Pedrerol haciéndose pasar de incógnito".

Minutos después, lanzaba una encuesta a la audiencia de El chiringuito con la siguiente pregunta: ¿Debe Pedrerol presentar Jugones mañana? El 'no' ganó por goleada: un 80% de los que respondieron se decantaron para que el presentador cumpliera con su palabra. Habrá que esperar a las 15.00 horas para saberlo.

Por último, Josep llegó a marcarse otro órdago: "La firma se producirá mañana [por hoy viernes] o me voy a la playa para siempre".