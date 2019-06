La promesa de Jorge Javier a Isabel Pantoja: viajará a Honduras para evitar su abandono en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 7/06/2019 - 10:31 0 Comentarios

El presentador aseguró que irá a visitarla si el reality de Telecinco se lo permite

Isabel Pantoja se volvió a venir abajo en la última gala de Supervivientes 2019 y minutos antes de conocer el veredicto de la audiencia, se dirigió a sus seguidores para que dejaran de votar para salvarla. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez tuvo que entrar en acción para evitar que abandonara y le terminó haciendo una sorprendente promesa.

"Yo ya no quiero seguir aquí, quiero marcharme, lo pido con todo mi corazón. Por favor, no salvarme. Yo ya quiero estar en mi casa. No puedo más, Jorge, no puedo más. Os lo suplico, lo digo de corazón. Aquí hay personas estupendas que se merecen disfrutar este concurso maravilloso. Ni mi cuerpo ni mi mente están aquí, yo ya no doy más de sí", dijo la tonadillera envuelta en lágrimas sin saber aún que el público la había vuelto a salvar.

Jorge Javier Vázquez quiso elogiar la transparencia de Pantoja ante las cámaras y aseguró que "estos lloros forman parte de un concurso tan duro como este". El presentador, que ya predijo antes de conectar con la 'Palapa' que Pantoja estaba muy mal anímicamente, tomó una medida desesperada para evitar que la cantante abandonase el reality.

"Tú no te preocupes que si la audiencia te salva, yo me comprometo a ir a la isla a pasar una noche contigo. Incluso dos o tres. Pero en el Palafito, ¿eh?. Yo he hecho mi ofrecimiento, mi ofrecimiento está aquí", dijo Vázquez ante la atónita mirada de Pantoja, que rompió de nuevo a llorar tras escuchar la promesa del catalán.

Finalmente, la tonadillera fue salvada por la audiencia: "No me hacen caso. Me quieren ver sufrir", dijo Pantoja cabizbaja. Omar Montes, entre risas, recordó a Isabel que Jorge Javier iba a venir a la isla. "Si la organización considera que yo puedo ir, yo voy este año a Supervivientes 2019", sentenció Jorge Javier.