Vuelco en 'Supervivientes': Chelo García Cortés expulsa a Carlos Lozano y Pantoja es líder

Fabio, Mahi, Colate y Mónica Hoyos son los nuevos nominados del reality

Chelo García Cortés se queda. La concursante de Supervivientes fue eliminada por la audiencia pero finalmente expulsó a Carlos Lozano del Palafito y es ella la que seguirá su andadura en el concurso a solas. "Perdemos a un gran concursante", dijo Jorge Javier Vázquez.

La eliminación inicial de Chelo García Cortés fue un mazazo para los concursantes de Supervivientes, que no entendían que una participante como ella hubiera sido expulsada. Tanto fue así que Isabel Pantoja, amiga durante 30 años y enemiga durante 7, se derrumbó.

"Nuestro reencuentro al principio fue frío porque no me lo esperaba, pero día a día he ido recuperando a esa amiga que ha estado conmigo durante 30 años. He olvidado los momentos malos y ha sido, para mí, mi apoyo. Me parece muy injusto que se vaya", explicó la tonadillera entre lágrimas. "Te prometo que me cargo al del Palafito", contestó Chelo.

"Supervivientes me está sirviendo para saber hasta dónde puedo llegar", dijo García Cortés a continuación. "Pero, sobre todo, me ha servido para reencontrarme con Isabel, que es una de las personas que más quiero. Somos amigas y seguiremos siendo amigas".

Isabel Pantoja, líder de 'Supervivientes'

Isabel Pantoja comenzó la gala de este jueves queriendo abandonar pero el público decidió mantenerla en la isla. Si la cantante arrancó la gala hundida, la terminó por todo lo alto como líder de su grupo. Pantoja ganó a Mónica, Colate, Omar y Albert en la prueba para elegir al mejor del grupo.

Supervivientes tiene nuevos nominados. Mónica Hoyos fue la más votada de su equipo, mientras que Isabel Pantoja eligió a Colate de forma directa. En el otro grupo, los concursantes nominaron a Fabio mientras que Violeta, la líder, optó por Mahi.