Manuel Charlín llama a Ana Rosa tras ser denunciado por agresión: "Al que no me respeta, me lo paso por el forro" Ecoteuve.es 6/06/2019 - 17:53 0 Comentarios

El jefe del clan de los Charlines se defiende con vehemencia en directo de la acusación

Manuel Charlín, el jefe del clan de Los Charlines, ha llamado en directo a Ana Rosa este jueves después de que el programa hablara con una mujer que había denunciado al narco por una presunta agresión. El hombre, cuyo nombre se hizo popular por Fariña, se ha defendido muy enfadado.

En concreto, la joven ha asegurado que es inquilina de una vivienda que, pese a que en un principio le fuese arrendada por una mujer llamada Neusa, el verdadero propietario era Charlín. Los problemas empezaron al pedirle un contrato legal de alquiler.

A partir de aquí, según siempre su testimonio, Charlín empezó a hacerle la vida imposible cortando la luz e, incluso calcinando su coche. El episodio más violento ocurrió este lunes cuando "empujó a mi niña y le dije que era un sinvergüenza. Me lanzó un azulejo a la cabeza y me golpeó el brazo con unos alicates".

La mujer demandó a Charlín pidiendo una orden de alejamiento, pero el juzgado de instrucción Nº3 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), no ha concedido la medida.

Charlín, llama muy enfadado a 'El programa de Ana Rosa'

Minutos después de que esta mujer diera su versión de los hechos, Manuel Charlín llamaba al programa de Telecinco para defenderse. Y lo ha hecho con mucha vehemencia: "La única víctima que hay soy yo porque lleva tres años en un piso sin pagar un céntimo, ni de corriente, ni agua, hostia".

Pero cuando Ana Rosa le ha advertido que "tiene fama de tener malas pulgas", si bien "lo que cuenta la mujer no cuadra mucho", ha terminado por hacer que Charlín estallara: "Yo soy una persona respetuosa, pero al que no me respeta, me lo paso por el forro de los huevos".