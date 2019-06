El órdago de Pedrerol por el fichaje de Hazard: "Si hoy no se anuncia, mañana no presento 'Jugones" Ecoteuve.es 6/06/2019 - 17:00 0 Comentarios

El presentador anunció en exclusiva este miércoles que el Madrid lo haría oficial "en las próximas horas"

El mercado de fichajes este verano será uno de los más movidos de los últimos años con el Real Madrid como protagonista absoluto. Este miércoles, Josep Pedrerol anunció en exclusiva en Jugones el inminente anuncio oficial por parte del club de su fichaje bomba.

Se trata de Eden Hazard. Según el presentador de Atresmedia, el club que preside Florentino Pérez anunciaría la incorporación del crack belga del Chelsea "en las próximas horas, entre hoy y mañana".

Todo hacía prever que Hazard sería nuevo jugador merengue en la tarde de ayer, pero el anuncio no llegó. Ya por la noche en El chiringuito, Pedrerol dio la última hora del culebrón y mantuvo su información: "Se está redactando su contrato. Mañana se hará oficial su fichaje por 100 millones de euros".

Lea también: Cinco razones por las que tienes que ver Chernobyl, la mejor serie en IMDb y que ha hecho olvidar a Juego de Tronos

Pues bien, este jueves, algunos espectadores se mofaban en las redes sociales de que el fichaje de Hazard aun no se había producido, tal y como él dijo. Por eso, Pedrerol ha amenazado con no presentar su programa si el Real Madrid no comunicaba su fichaje antes de la medianoche.

"¿Qué dijimos ayer en Jugones? Entre esta tarde y mañana. O sea que el día acaba a las doce de la noche. Si no se anuncia hoy, mañana no presento Jugones. Hasta mañana o hasta cuando sea", ha dicho.