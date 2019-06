'Sálvame' asalta el plató de 'AR' y a Antonio Montero para hablar de su separación de Marisa Martín Blázquez Ecoteuve.es 6/06/2019 - 12:06 0 Comentarios

La primera vez que se colaron en el estudio vecino, Quintana se enfadó

Sálvame lo ha vuelto a hacer. "Con todos los respetos para Ana Rosa Quintana", el programa de las tardes de Telecinco 'asaltó' el plató de El programa de Ana Rosa a pesar de que la última vez provocaron el enfado de la presentadora de las mañanas.

Esta vez, si es cierto, fue algo más sosegado y se trató de una simple visita para que Carlota Corredera hablase, a solas, con Antonio Montero -"yo no lo sabía"- sobre su separación de Marisa Martín Blázquez.

La tertuliana había explicado su situación familiar en una revista y Corredera preguntó a Montero por el tema, aunque él dejó claro en varias ocasiones que no iba a entrar en el asunto porque no quería convertirse en un personaje.



Corredera: "Para mí el sofá de Ana Rosa es sagrado y no me voy a sentar"

El paparazzi contestó educadamente a las preguntas que le hizo Carlota Corredera desde el plató de AR, donde trabaja Marisa. "Programa en el que yo dejé de trabajar y no sé por qué", apuntó él. Lo hicieron de pie, en medio del decorado. "Para mí el sofá de Ana Rosa es sagrado y no me voy a sentar", explicó Corredera.

Montero comentó cómo era su vida después de varios años separado de Marisa Martín Blázquez, aunque comentó que siguen viviendo juntos.



"Hacemos una vida muy normal, mantenemos la familia unida porque es el objetivo de nuestra vida", dijo. "Nos queremos, nos llevamos bien y nos respetamos", insistió el periodista, que tuvo cariñosas palabras para su ex. "Si se anunciara mañana el fin del mundo, me abrazaría a ella".



Aunque en su momento le pidieron contar su situación personal en televisión, Antonio Montero explicó que no lo hizo porque no quiere entrar en el juego televisivo. "Te aseguro que yo no tengo un precio con eso", aclaró a Mila Ximénez.