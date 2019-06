El momento más angustioso de 'La Voz Senior' por culpa de una afonía: "No puedo ni hablar ni mucho menos cantar" Ecoteuve.es 6/06/2019 - 12:01 0 Comentarios

Fernando Cejaldo, del equipo de Bisbal, dio toda una "lección" en el talent de Antena 3

La Voz Senior estrenó este miércoles su fase de asaltos, en la que los coaches ya cuentan con la ayuda de sus asesores. Así pues, Pablo López estuvo acompañado por David Bustamante; David Bisbal, por Tomatito; Antonio Orozco, por José Mercé y Paulina Rubio, por Antonio Carmona.

El momento más estremecedor de la noche lo protagonizó Fernando Cejalvo, del equipo de Bisbal. El concursante de 78 años puso en vilo a los espectadores, ya que en el ensayo previo apenas tenía un hilo de voz debido a una faringitis. Su actuación estaba en peligro.

"Estoy jodidillo", dijo el hombre al llegar a la prueba con el almeriense y Tomatito. "Yo cuento con todos vosotros pero si lo importante es la voz y hoy no la tengo...". "Empecé con ronquera, pero luego ha ido progresando. Casi, casi no podía ni hablar ni mucho menos cantar", explicó Fernando a cámara.

Pese a ello, lo intentó... aunque sin éxito. "Le pasa a todas las voces del mundo. Un día te levantas enfermo y no puedes estar al 100%", apuntó Bisbal mientras que Tomatito le recomendó descansar para que estuviera a punto en la gala: "Lo bueno para eso es no hablar y dormir".

Fernando Cejalvo cantó en La Voz Senior y se ganó los elogios

Y Fernando llegó a la gala de La Voz Senior sin saber si su voz le iba a fallar, una angustia compartida por Eva González: "Tengo que contar que este hombre hasta hace 20 minutos no sabía si podía cantar. Nos ha dado una gran lección. Otra lección que nos dan los mayores".

El hombre cantó increíblemente bien Maite, de Luis Mariano, y por eso, se ganó los elogios de los coaches. "Has sido y eres muy valiente. Estoy muy emocionado con tu arte y tu fuerza", aplaudió Bisbal mientras que Tomatito bromeó con su energía. "Todo ese cariño es el que me hace poder subirme al escenario. Sin él, no hubiera podido cantar ni tomándome todas las medicinas posibles".