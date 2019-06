El 'récord' de Fernando Colomo en el ranking sexual de Broncano: "¿Vale el amor propio?" Ecoteuve.es 6/06/2019 - 11:51 0 Comentarios

El cineasta respondió a las clásicas preguntas del sexo y el dinero en 'La Resistencia'

David Broncano recibió este miércoles la visita de Fernando Colomo. El cineasta acudió a La Resistencia para promocionar Antes de la quema, su nueva película con Manuela Velasco, Maggie Civantos y Salva Reina, que llega este viernes 7 de junio a las salas de cine españolas.

El director aprovechó su presencia en el plató de Movistar+ para desvelar un hecho que nadie conocía: Broncano hizo hace unos años un casting para una de sus películas. El cómico intentó formar parte del reparto de La Tribu, que finalmente estuvo protagonizada por Carmen Machi y Paco León.

Sin embargo, la prueba fue un desastre porque el humorista no se aprendió ni el guion. "Si eran tres líneas, imagínate todo lo demás... Me lo mostraron, no como '¿te gusta este o no te gusta?', sino como 'fíjate qué tipo de gente aparece, lo que hay por España", comentó provocando las risas del presentador.

Lea también: Amaia suplica a Broncano que no suene su canción con Alfred y evita hablar de sexo porque "los fans de OT están muy locos"

Fernando Colomo protagonizó otro momentazo durante su entrevista demostrando un gran sentido del humor a la hora de responder abiertamente a las preguntas sobre sexo y dinero de Broncano. "En total tengo 22.679,21 euros", respondió el cineasta antes explicar cuántas veces ha tenido relaciones sexuales en el último mes.

"A partir de cierta edad, se te olvidan las cosas recientes. Hace 30 años me acordaba perfectamente de lo que follaba, a diario. Pero ahora, no. Como para acordarme...", empezó bromeando. "¿Vale el amor propio?", preguntó mientras Broncano le decía que la masturbación computa por 0,2. "Entonces... ¡sería 0,4!", aseguró serio Colomo, al que el cómico colocó al final de la clasificación. "Comprendo que no estoy en la media de los concursantes que han venido aquí, como mi amigo Antonio Resines", ironizó.