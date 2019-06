La confesión más desagradable de una comensal de 'First Dates': "Riego las plantas con mi menstruación" Ecoteuve.es 6/06/2019 - 11:00 1 Comentario

"Es una cosa que puede parecer una locura, pero si la normalizas es muy bonita"

Almudena es de esas personas que calan en la audiencia de First Dates por su personalidad. Esta madrileña de 30 años dejó en shock a los espectadores del programa de Carlos Sobera por sus confesiones. "Mi vida sentimental ha sido intensa, digna de escribir un libró", afirmó a Lidia Torrent.

"He tenido suerte en el amor. He tenido encuentros muy bonitos. Digo que he tenido mucha suerte porque creo que mi manera de ver el mundo tampoco es fácil", dijo la joven al llegar. Almudena confesó que es "capaz de amar a varias personas a la vez" y que le gusta "hablar de amor libre".

"A los 17 años empecé a pensar que no tenía solo que estar con mi novio en ese momento, así que empecé explorar a tener otras relaciones al margen y era una persona que también pensaba como yo. Y desde ese momento ha sido una exploración continua", aseguró.

Además, Almudena afirmó haber tenido experiencias sexuales y afectivas de todo tipo: "He estado con hombres, mujeres, persona de género no binario: queer, transexuales...".

Además de ser educadora social, Almudena también es artista. Para sorprender a su cita, llevó un dibujo en el que se siente muy representada: "Dice bastante de mi. Hay una mujer con un ojo abierto, el tercer ojo. Es, para las filosofías orientales, la conciencia. Habla de que las mujeres tomen conciencia de sí mismas".

Y el vínculo que la une con la naturaleza y que terminó de rematar a la audiencia de First Dates fue el siguiente: "Una de las cosas que yo hago es regar las plantas con mi menstruación, que en un principio puede parecer muy raro, pero es buenísimo", soltó "Es una cosa que puede parecer una locura, pero si la normalizas es muy bonita. Es compartir tu cuerpo con la tierra".