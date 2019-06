El show de Miguel Ángel Revilla: imita a Glòria Serra ante Pablo Motos Ecoteuve.es 6/06/2019 - 9:52 0 Comentarios

El presidente electo de Cantabria acudió a 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Miguel Ángel Revilla volvió a aparecer en televisión, en esta ocasión como invitado de El Hormiguero. El político analizó la situación política tras el ciclo electoral que se ha cerrado en España.

El partido de Miguel Ángel Revilla ha conseguido, por primera vez, un diputado en el Congreso pero ha condicionado su apoyo a Pedro Sánchez al tren a Cantabria. "Si no hay tren, no hay pacto", dijo. "Al final de mi vida no voy a hacer una chapuza por estar cuatro años más de presidente".

Revilla también recordó a Rajoy -"con el paso del tiempo le estoy cogiendo cariño, creo que fui injusto con él"- y pidió que se dejase de hablar del procés de Cataluña y se abordasen temas que afectan a todos los españoles, como las pensiones.

La corrupción también fue uno de los asuntos que trataron Revilla y Motos, aunque el momento más surrealista se produjo cuando hablaron de la supuesta estaba de féretros en un tanatorio de Valladolid.

"Cuando yo me muera quiero que me quemen, pero no quiero ni una puñetera flor", dijo Revilla. "A dónde van las flores de los funerales?", continuó el presidente electo de Cantabria, que aprovechó para pedir a Glòria Serra que lo investigue en Equipo de investigación.

Revilla, incluso, imitó a la presentadora del programa de La Sexta. Intentó poner su voz y sus gestos para proponer un reportaje que abordase este asunto que tanto le preocupa. "Creo que las flores de los funerales se reutilizan".