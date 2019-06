'Sálvame Talent': Telecinco se inventa un concurso de talentos con los colaboradores como jueces Ecoteuve.es 5/06/2019 - 19:49 0 Comentarios

El formato, producido por La Fábrica de la tele, se emitirá en verano y ¿en 'prime time'?

Telecinco ha dado una vuelta de tuerca más a su formato estrella. Después de encerrar a sus colaboradores en la casa de Gran Hermano bajo el título Sálvame Okupa, ahora los rostros del programa serán jueces de un concurso de talentos que creará Mediaset bajo la producción de La Fábrica de la Tele para el verano.

"Llega a nuestras pantallas Sálvame Talent", ha anunciado por todo lo alto Carlota Corredera invitando a los espectadores que mandaran un vídeo de un minutos si se consideraban tener algún talento oculto.

"Si tenéis cualquier talento especial, si sois capaces de hacer cosas estrambóticas y espectaculares, entrad en la web de La Fábrica de la tele para participar en el programa revelación del verano", ha dicho explicando después que solo cuatro colaboradores serán jueces del talent. "Serán los más talentosos".

"Será el programa revelación del verano", ha añadido después la presentadora confirmando que Sálvame Talent será "un programa independiente y no una sección de Sálvame diario". La fecha para su estreno será en las próximas semanas, aunque Corredera no ha querido decirla para que "no lo sepa la competencia".