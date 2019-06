Carlos Sobera regala una segunda cita a los ancianos que se enamoraron en 'First Dates' Ecoteuve.es 5/06/2019 - 19:19 0 Comentarios

El programa de Cuatro emite este jueves una nueva entrega de 'Second Dates'

Su primer encuentro en First Dates supuso el inicio de algo especial para las seis parejas que volverán mañana al programa para mantener una segunda cita. Su objetivo: comprobar si la química que ha surgido entre ellos merece o no dar un paso adelante en su incipiente relación. Será en la edición especial de Second Dates que Cuatro emitirá mañana jueves 6 de junio, a las 21:30 horas.

En la primera cita de Aída y Manu, ella quedó sorprendida por la diferencia de edad entre ambos: él tiene 53 años y ella 37. Por este motivo Aída dijo que no a una segunda cita con Manu, pero él consiguió convencerla de que la edad no es lo más importante en una pareja. En este programa, cenarán juntos por segunda vez para comprobar si la atracción es más fuerte que los posibles inconvenientes.

La diferencia de edad no fue un problema para Cristina y Ángel: aunque se llevan diez años, al conocerse se dieron cuentan de que ambos comparten una forma de entender la vida muy particular. Tras su primera cita en el programa, no han parado de hablar y Cristina quiere dar un paso más en su relación, mientras que Ángel prefiere seguir conociéndose poco a poco. En esta segunda cita ella le dará un ultimátum: o se hacen novios, o terminan.

Amor a primera vista fue lo que sintieron Alejandro, de 92 años, y Estrella, de 87, quienes en su primera cita terminaron diciéndose cuánto se querían. Aún no han tenido la oportunidad de volverse a ver y cuentan los segundos para esta segunda cita.

Por su parte, Ángel y Ane se gustaron tanto en su primer encuentro que no han dejado de verse, e incluso han decidido vivir juntos. ¿Sonarán campanas de boda en esta noche tan especial?

En su primera cita María Jesús y Rafael se sorprendieron de la cantidad de facetas que tenían en común. El único inconveniente es que ella vive en Cuenca y él, en Madrid. Ella ha viajado a Madrid en varias ocasiones, pero él todavía no ha ido a visitarla. María Jesús aprovechará esta second date para regalarle un billete de ida y vuelta a su pueblo. ¿Aceptará Rafael el ofrecimiento de María Jesús?

Andrés y Tania fueron novios cuando eran muy jóvenes, pero luego cada uno hizo su vida y tuvieron hijos con otras parejas. Tras divorciarse tuvieron una primera cita en el restaurante de 'First Dates' y ahora están plenamente enamorados. Andrés quiere que su relación vaya a más y en esta segunda cita le pedirá que comiencen a vivir juntos, aunque sabe que ella teme que la convivencia pueda erosionar la felicidad de la que ahora disfrutan.