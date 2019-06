El enfado de Belén Esteban con Anabel Pantoja: "Me dejaste tirada en mi despedida de soltera" Ecoteuve.es 5/06/2019 - 18:09 0 Comentarios

La sobrina de la tonadillera cambió a su amiga de 'Sálvame' por Alejandro Sanz

La despedida de soltera que ha tenido Belén Esteban con sus compañeras de Sálvame ha dado mucho que hablar en la tarde de este miércoles. A la fuga de información en una revista, se ha unido el reproche de la colaboradora a una de sus mejores amistades del programa de Telecinco: Anabel Pantoja.

"Estoy dolida y quiero que ella lo sepa. Se lo he dicho atrás, pero lo voy a decir delante", ha empezado diciendo la Princesa del Pueblo con tono serio. "Yo a Anabel Pantoja la quiero muchísimo y ella a mí, y quiero que sepa que todo el mundo que ese día me dejó tirada y luego la vi en el debate de Supervivientes y creo que eso yo no me lo merezco".

A continuación, ha sido la sobrina de la tonadillera quien ha dado las explicaciones pertinentes ante la pullita que había hecho su compañera en público ante todos sus compañeros. "Al principio me metieron el chat para la despedida. Se movía a un fin de semana, después a otro y, cuando ya se concretó la fecha, yo me entero que tenía el concierto de Alejandro Sanz. Había comprado las entradas hace seis meses".

"Me fastidió muchísimo que me coincidiera ese sábado por la noche", terminaba contando después el motivo por el que sí que viajó de Sevilla a Madrid para el debate de Supervivientes: "Yo me entero el sábado porque mis primos no pueden asistir. Como tu comprenderás, estaba nominada [Isabel Pantoja]. No pude ir, lo siento". "Vale gordi, te perdono", zanjaba Belén su enfado.