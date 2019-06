Omar Montes, denunciado por impago: el dinero que debe el concursante de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 5/06/2019 - 13:39 0 Comentarios

Una bailarina reclama 300 euros al ex de Chabelita por trabajar en su videoclip

Omar Montes continúa con su concurso en Supervivientes, totalmente ajeno a que en España se le acumulan las deudas. Esta semana, El programa de Ana Rosa sacó a la luz el dinero que el ex de Chabelita tendría pendiente con su abuela y con su expareja. A esto, se le une ahora la denuncia por impago que ha realizado la bailarina de su último videoclip.

Tal y como contó Gabriela -que así se llama-, ella fue contratada en el último momento después de que primera opción les dejase "tirados" y que Omar acordó que "le pagarían 300 euros por ello tras la finalización del rodaje", que tuvo lugar en la discoteca Boca, en Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

"Grabé con él un videoclip del que soy la protagonista. Todas las condiciones se hablaron por WhatsApp, y tengo todas las conversaciones, pero no me hacen firmar ningún contrato ni nada sobre los derechos de imagen", contó por teléfono la joven en el programa de Telecinco.

Lea también: Carlos Lozano estalla contra la organización de Supervivientes: "Lo que me habéis hecho no tiene nombre"

Sin embargo, cuando terminó la grabación, el cantante y su representante cambiaron de idea diciendo que el pago se haría mediante una transferencia bancaria que aun no se ha hecho. "Lo estoy denunciando porque yo realicé un trabajo para él, fui la protagonista de un videoclip suyo. Quedaron en pagarme ese día y no se me pagó". Hasta ahora, solo ha recibido excusas.

"Si realmente ellos no me pagan, lo que me tienen que abonar, ese videoclip no va a salir. Quiero que si yo invierto mi tiempo trabajando, quiero que se me pague. Yo no voy gratis a trabajar, ni él está haciendo de gratis todo lo que hace", terminó diciendo la bailarina.